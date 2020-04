Il Paradiso Delle Signore 4, puntate dal 20 al 24 aprile: Angela pensa di lasciare Milano

Cosa ne pensa l’autore

Gaetano Perrotta - Chissà come farà il pubblico a pensare che tra due settimane non ci saranno più le nuove puntate della quarta stagione della soap opera di Rai Uno. D'altronde in questo periodo "Il Paradiso Delle Signore 4" ha fatto compagnia a intere famiglie di qualsiasi fascia d'età, come confermato dagli elevati ascolti.