Il Commissario Montalbano, Luca Zingaretti pensa ad un addio: "Devo riflettere e capire"

Luca Zingaretti è ormai da tempo indissolubilmente legato al personaggio che interpreta ormai da molti anni, Il Commissario Montalbano, nato dalla penna di Camilleri che ci ha lasciati la scorsa estate, nel mese di luglio. Proprio da questo triste episodio parte la crisi che sembra aver assalito Zingaretti, indeciso se continuare o meno a dare il volto al Commissario più famoso della televisione.

Purtroppo quella di Andrea Camilleri non è stata l’unica tragedia che ha segnato la fiction nell’ultimo periodo, anche le scomparse del regista Alberto Sironi e dello scenografo Luciano Ricceri hanno lasciato tutti nello sconcerto e privi di quella sicurezza che solo una squadra di lavoro come la loro poteva infondere sul set.

Il Commissario Montalbano, Zingaretti spiega i motivi del suo probabile addio

“Nel 2008 decisi di abbandonare Montalbano per un problema di strategia. Pensavo che bisognasse uscire tra gli applausi” spiega Zingaretti che, due anni più tardi, vestì di nuovo i panni del Commissario ricevendo ancora più successo: “Ora il problema è che c’è un autore che ci scriveva i testi che non c’è più, un regista che ora non c’è più, uno scenografo che non c’è più”.

Poi cerca di spiegare, durante la conferenza stampa, i motivi che lo hanno portato a pensare ad una decisione tanto drastica e sofferta: “Io voglio far sedimentare il dolore, la malinconia. Voglio riflettere e vedere se è il caso di finirla qua oppure se prendere il testimone e concludere in bellezza con l’ultimo romanzo che è nella cassaforte di Sellerio” e ritorna sul punto centrale della questione: “Bisogna capire se uno non se la sente più di andare avanti senza determinate figure fondamentali oppure continuare. Io voglio elaborare questo lutto e digerire questo dolore, poi vedremo”.

Ai dubbi di Zingaretti, si contrappone la sicurezza del produttore Carlo Degli Esposti. Quest’ultimo sul possibile addio di Zingaretti alla serie tv non vuole fare nessun pronostico, ma tiene a precisare che Montalbano sarà eterno. Queste dichiarazioni arrivano poco prima della messa in onda dei nuovi episodi della fiction previsti per il 9 e il 16 marzo prossimo, sempre su Rai alle 21.25. I titoli saranno “Salvo amato, Livia mia” e “La rete di protezione” e verranno trattati temi molto delicati quali l’omose**ualità e la pedofilia.

Ricordiamo che, per questi episodi, Zingaretti si è posizionato dietro la macchina da presa. Lui stesso dichiara che questa nuova esperienza è stata bella quanto dolorosa, infatti non passava giorno in cui non si chiedeva cosa avrebbero detto o fatto i suoi colleghi Alberto e Andrea davanti alla scena che stavano girando: “Quando ho preso in mano la regia ho detto ‘se non mi aiutate, non ce la faccio’”, ha detto riferendosi ancora ai due amici scomparsi”.