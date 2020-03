Grande Fratello Vip, Valeria Marini viene informata dell’arresto dell’ex compagno e scoppia in lacrime

Una delle notizie che ha maggiormente interessato l’opinione pubblica in questa settimana è legata all’arresto di Vittorio Cecchi Gori. La Corte di Cassazione ha disposto una condanna a più di cinque anni di reclusione per via del fallimento della società cinematografica. Questa notizia ha colpito molti personaggi del mondo dello spettacolo che hanno sottolineato la propria contrarietà rispetto a questa condanna.

Nel frattempo una donna che è stata sentimentalmente legata all’ex patron della Fiorentina è stata messa al corrente dell’arresto di Vittorio Cecchi Gori. Si tratta di Valeria Marini che, informata della notizia dal conduttore e giornalista Alfonso Signorini, ha fatto notare il proprio dispiacere visto il legame di affetto rimasto tra di loro.

Le parole di Valeria Marini

Queste sono state le parole di Alfonso Signorini, con le quali il presentatore e direttore del settimanale “Chi” ha reso ufficiale la notizia alla showgirl: “Valeria sto per farti vedere una notizia che purtroppo non credo che ti farà piacere, riguarda una persona a cui hai voluto e vuoi ancora molto bene”.

Attraverso un filmato, la Marini si è resa conto di quanto successo all’ex compagno e nel confessionale, ha sottolineato la sua vicinanza a Rita Rusic e ai figli in questo momento difficile. Queste sono le dichiarazioni ufficiali della showgirl sarda che ha affermato: “Sto vicina anche a Rita, mi dispiace tantissimo non si merita questo”.

Nei minuti successivi la concorrente de “Il grande fratello vip” non è riuscita a trattenere le lacrime per quanto accaduto e, allo stesso tempo, ha detto: “Pensavo fosse successo qualcosa a mia madre”. Non si può dimenticare che sono passate solamente poche settimane dalla sorpresa fatta dal produttore toscano all’ex moglie, entrando nella casa di Cinecittà. Adesso le cose sono cambiate, visto l’arresto di Cecchi Gori, mentre Rita Rusic si è limitata a dire: “Se è colpevole deve pagare, ma non può vivere in carcere”.