GF Vip, la romantica sorpresa di Sossio indirizzata ad Ursula. La Bennardo dichiara: "Sono molto emozionata"

Nella casa del “Grande Fratello Vip” uno degli ultimi concorrenti ad aver varcato la porta rossa della casa più spiata d’Italia, è stato l’ex cavaliere del trono over di “Uomini e Donne”, Sossio Aruta. Nonostante Sossio abbia preso parte da poco più di una settimana al reality show più longevo della televisione italiana, ha già mostrato il proprio carattere e detto la sua ogni volta che una lite si è innescata.

Aruta però oltre ad essere un uomo deciso è anche un uomo molto romantico e all’interno della casa non ha perso occasione per dimostrarlo. Da due anni vive un’intensa storia d’amore con Ursula Bennardo, dama conosciuta all’interno del talk show dei sentimenti, ideato e condotto da Maria De Filippi e che lo scorso autunno lo ha reso padre della piccola Bianca.

In occorrenza dei loro due anni d’amore, Sossio è rinchiuso nella casa del “Grande Fratello Vip” ma non ha perso occasione per lasciare una dolce e romanticissima dedica ad indirizzo della sua Ursula. E così il calciatore ha confezionato un regalo per la sua donna utilizzando materiale che la casa gli offriva: bicchieri di plastica.

E così con tanta fantasia, in giardino ha realizzato una gigante scritta proprio con i bicchieri vuoti, scritta che recita: “4/3/2018 Ti amo Ursula“. Il messaggio è arrivato forte e chiaro al cuore della diretta interessata, la quale attraverso il proprio profilo Instagram si è mostrata visibilmente emozionata, tanto che ha dovuto staccare il social e interrompere la diretta.

Attraverso le poche storie che è riuscita a fare, Ursula ha dichiarato: “Forse non siete abituate a vedermi piangere ma sono molto emozionata in questo momento“. Non ha poi nascosto la sua amarezza per l’assenza di Sossio nel loro giorno speciale: “Sono otto giorni che manca, non averlo con me in un giorno così importante non è bello“. Sicuramente quando Aruta uscirà dalla casa avranno tempo e modo per recuperare il tempo perso, anniversario compreso.