GF Vip, Paola Di Benedetto e Teresanna parlano del loro ex Francesco Monte: le verità nascoste

Nella casa del “Grande Fratello Vip” è tempo di confessioni e questa volta tocca a Paola Di Benedetto e Teresanna Pugliese chiacchierare un po’. Il protagonista del loro discorso è stato Francesco Monte, l’ex che entrambe hanno in comune, con il quale hanno vissuto una storia poi terminata. Ciò le ha portate ad un confronto in casa e dunque a toccare l’argomento.

E’ stata Teresanna ad avere una storia con Francesco per prima. La Pugliese e Monte si conobbero a “Uomini e Donne“, dove Teresanna era la tronista e Francesco il suo corteggiatore. La bella napoletana all’epoca scelse Antonio Passerelli preferendolo a Monte, ma quando Francesco salì a sua volta sul trono, Teresanna tornata da poco single, scese a corteggiarlo. Monte la scelse e tra i due ci fu una relazione durata qualche mese. Oggi la Pugliese è felicemente sposata e mamma di un bimbo, Francesco.

Con Paola invece si conobbero a “L’Isola dei famosi“. Quella fu un’esperienza negativa per Monte, difatti fu accusato da Eva Henger di aver portato della droga nel programma, Francesco decise di ritirarsi dal gioco e quando anche Paola tornò in Italia i due si frequentarono per un periodo, vissero una storia d’amore poi terminata. Oggi Paola è felice accanto a Federico Rossi, il cantante del duo Benj e Fede.

Oggi le due ex si ritrovano a vivere la stessa esperienza nella casa del “Grande Fratello Vip” e ciò le ha spinte a parlare del loro ex in comune. Il confronto tra le gieffine ha portato alla luce verità inaspettate e un lato di Francesco Monte assolutamente inedito. Paola ha rivelato che prima che entrasse in casa lui le ha mandato un messaggio rinnovandole la sua stima e chiedendole di non parlar male di lui.

La Di Benedetto si è detta assolutamente poco incline a far si che Monte avesse 5 minuti di popolarità e ha rivelato la felicità di suo padre quando Francesco la lasciò. Alle parole di Paola hanno fatto eco quelle di Teresanna, la quale ha confessato di aver incontrato sia Giulia Salemi che Cecilia Rodriguez ed entrambe le hanno raccontato episodi che lasciano trasparire una similitudine comportamentale di Monte con tutte e quattro le sue ex.

Paola si è detta d’accordo con le parole di Teresanna e ha affermato che secondo lei Francesco ha un copione che segue con tutte le donne. Il Grande Fratello ha subito sospeso le immagini e le telecamere hanno ripreso altro. Come mai gli autori del reality hanno reagito in questo modo? Francesco vorrà avere un confronto con le sue ex? Non resta che attendere i prossimi sviluppi.