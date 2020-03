GF Vip: Andrea Denver per la prima volta parla della sua fidanzata

Cosa ne pensa l’autore

Carmine Solmonese - La notizia di voler prolungare la permanenza nella casa di certo non fa piacere a nessuno. Ognuno infatti ha la sua vita all'esterno del programma, e non è mai semplice vivere con tante persone in uno stesso posto per troppo tempo; ognuno infatti è alla ricerca della propria intimità e dei propri affetti, come accade per Andrea Denver.