GF Vip, Adriana Volpe furiosa con gli autori: violato il regolamento

La puntata del “Grande Fratello Vip” andata in onda lunedì 2 marzo su Canale 5, non è stata facile per Adriana Volpe: prima lo scontro con Antonio Zequila che ha continuato ad asserire di avere avuto un fugace incontro con lei in gioventù – fatto che la Volpe ha negato con tutta sé stessa – poi la lettera del marito che le chiedeva di tenere un certo distacco per non creare gossip fuori dalla Casa.

Tensione alle stelle, quindi, che non è riuscita a contenere quando, a fine puntata, si è ritrovata in cucina con Antonella Elia. La Volpe, sempre pronta a porgere una mano e a giudicare le situazioni con una logica ferrea, questa volta ha ceduto all’istinto e ha avuto una reazione di pancia.

GF Vip, Adriana Volpe si toglie il microfono violando il regolamento

Si è tolta il microfono, in un momento di stizza, e quando una voce fuori campo degli autori del programma le ha chiesto di rimetterlo, lei si è rifiutata di farlo. A questo punto, la Elia ha notato questa bizzarra reazione della Volpe, tanto lontana dal suo solito fair play, e le ha domandato: “Sei arrabbiata?“, ricevendo come risposta un secco e sincero: “Sono arrabbiata da matti con loro!“.

Questo stato d’animo deriva dal fatto che secondo la Volpe si poteva evitare di rimettere in discussione ancora una volta, la questione di Antonio Zequila, dopo che l’ex presentatrice della Rai aveva in varie occasioni ribadito che tra loro non c’era stato altro che un’amicizia. Il colpo di grazia poi lo ha ricevuto con la lettera del marito.

Adriana Volpe si è giustificata precisando che all’interno della Casa è normale cercare consensi tra compagni di avventura e che le cose possono essere travisate da chi guarda da fuori. Fatto sta che, nonostante queste giustificazioni, alla Volpe è rimasto l’amaro in bocca e la decisione di non mettersi il microfono è un chiaro segnale di quanto sia infastidita. Resta il fatto, però, che il suo atteggiamento ha violato il regolamento del gioco.