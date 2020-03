GF Vip, Gemma Galgani pronta ad entrare nella casa per un confronto con Sossio Aruta

Gemma Galgani è ormai a tutti gli effetti un personaggio del mondo dello spettacolo. La sua consacrazione la deve alla partecipazione come dama al trono over di “Uomini e Donne“, di cui ancora oggi è una delle protagoniste indiscusse. Proprio l’esperienza del talk show dei sentimenti, ideato e condotto da Maria De Filippi, Gemma l’ha condivisa per diversi anni con Sossio Aruta.

Sossio è poi andato via dal programma dopo aver conosciuto Ursula Bennardo, sua compagna e mamma di sua figlia Bianca, nata pochi mesi fa. Oggi Aruta è uno dei concorrenti ufficiali del “Grande Fratello Vip” e in casa, si sa, il tempo a disposizione è tanto e la possibilità di confessare le proprie esperienze di vita è ordinaria amministrazione.

Per Sossio poi, entrato da una settimana nel reality show, è stato inevitabile parlare dell’esperienza vissuta a “Uomini e Donne”. Il calciatore ha raccontato l’incontro con Ursula e poi è passato a parlare di Gemma, utilizzando frasi poco carine nei riguardi della dama, alludendo al fatto che è in trasmissione da ormai dieci anni e che è prossima alla pensione.

Le parole di Sossio non sono di certo passate inosservate e voci di corridoio vorrebbero la Galgani come prossima ospite di Alfonso Signorini, con l’intento di avere un confronto proprio con il calciatore. La notizia è data quasi per certa e Gemma sembrerebbe essere pronta a varcare la famosa porta rossa della casa più spiata d’Italia.

D’altronde i rapporti tra Sossio e la Galgani non sono mai stati idilliaci, a “Uomini e Donne” si sono spesso scontrati e questa potrebbe essere una buona occasione per confrontarsi e dirsi finalmente tutto ciò che non si sono mai detti prima. Così facendo le cose potrebbero migliorare o arenarsi definitivamente, ma ciò che è certo è che entrambi avranno la possibilità di togliersi i sassolini dalle scarpe. Non resta che attendere la messa in onda della prossima diretta del “Grande Fratello Vip” per avere conferma sulla presunta presenza di Gemma.