Grande Fratello Vip, Sossio Aruta al vetriolo contro Gemma Galgani di "Uomini e Donne"

Al Grande Fratello Vip si torna a parlare di Uomini e Donne e della protagonista assoluta del parterre femminile, Gemma Galgani, grazie alle confessioni notturne tra Sossio Aruta e Fabio Testi, incuriosito quest’ultimo dal celebre dating show condotto da Maria De Filippi, che registra puntata dopo puntata dei dati di ascolto da prima serata.

Fabio Testi ha preso informazioni quindi sul Trono over, chissà forse nei suoi piani futuri c’è quello di far parte del parterre maschile e scendere in campo per corteggiare una delle dame del programma? L’ex calciatore e compagno di Ursula Bennardo ha raccontato di quanto quell’esperienza gli abbia cambiato la vita.

Sossio Aruta al vetriolo su Gemma Galgani

Dopo aver parlato dell’incontro con la sua attuale compagna Ursula, che lo ha reso padre della piccola Bianca, Sossio si è lasciato andare anche a delle considerazioni su Gemma Galgani, non risparmiandole delle frecciatine al vetriolo, in tal senso le sue parole: “In quel programma c’è anche una donna che si chiama Gemma Galgani…Sta in quella trasmissione da oltre 10 anni ormai“.

Il gieffino non finisce certo qui, infatti chiosando ha poi aggiunto: “Sicuramente tra poco prenderà la pensione come tronista“, una battuta che ha strappato un sorriso ad entrambi i concorrenti, così come i telespettatori e fan del programma, che hanno rivisto la scena su Mediaset Extra. In tanti hanno chiesto sui social network che sia data la possibilità a Gemma di replicare, quindi di avere un confronto tra la torinese e il calciatore.

Tra le confessioni di Sossio c’è un altro aneddoto riguardante il Trono over, dove una volta sembra essere successo di tutto: “Si sono lanciati le cose addosso…Si sono presi a capelli“, insomma situazioni caotiche che per ovvie ragioni non sono poi andate in onda. Nelle ultime ore però Sossio sembra essere stato piuttosto contrariato dal confronto tra Adriana Volpe e Antonella Elia, avvenuto nella camera da letto, mentre gli altri dormivano.

Aruta ha sbottato contro le due coinquiline dicendo che non hanno avuto alcun rispetto per gli altri, visto che potevano parlare in altre parti della casa, senza dare fastidio ad alcuno.