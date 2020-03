Rita Rusic, il malore dell’ex marito Vittorio Cecchi Gori dopo la condanna

Rita Rusic ha avuto modo di commentare l’arresto dell’ex marito Vittorio Cecchi Gori e non ha potuto nascondere la preoccupazione per i problemi di salute. In questi giorni l’ex presidente della Fiorentina ha subito l’arresto, per via di una serie di accuse, tra le quali spicca quella legata alla bancarotta fraudolenta.

Nei confronti di Cecchi Gori, la procura generale della corte d’appello di Roma ha disposto una condanna pari a 8 anni di carcere, cinque mesi e ventisei giorni. La produttrice ha sottolineato il rapporto di affetto rimasto con l’ex marito, con il quale c’è stato un lungo matrimonio durato dal 1983 fino al 2000.

Le dichiarazioni di Rita Rusic

La Rusic ha fatto notare di essere amareggiata per via di questa vicenda e ha ricevuto numerosi messaggi di affetto sui social. Dopo il malore di Cecchi Gori, si è creata una grande vicinanza con l’ex moglie che, in quell’occasione, corse in ospedale per stare al fianco dell’ex consorte. I fan sui social hanno fatto dei commenti, dove hanno evidenziato la preoccupazione per Rita Rusic. Quest’ultima viene dall’avventura legata alla partecipazione a “Il Grande Fratello Vip“ e ha spiegato di essere dispiaciuta per questa situazione.

Allo stesso tempo Rita Rusic ha voluto fare dei ringraziamenti ai follower per il supporto che le hanno dato. Inoltre l’attrice è stata protagonista di una recente intervista nella trasmissione di Barbara D’Urso, “Domenica Live”, dove non è riuscita a nascondere l’ansia legata alle condizioni di salute di Vittorio Cecchi Gori.

Nel corso dell’intervista, ha parlato di condizioni di salute precarie e di conseguenza la reclusione potrebbe portare a un evidente peggioramento della situazione. Queste sono le dichiarazioni al riguardo della Rusic: “Vittorio è ricoverato al Policlino Gemelli di Roma per un malore”. La produttrice ha continuato dicendo: “Se dovessero portarlo in carcere, la sua salute verrà compromessa perchè non è autosufficiente, per lui sarà la morte”.