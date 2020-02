Grande Fratello Vip, Serena Enardu è una nuova concorrente

Serena Enardu entra nella casa del “Grande Fratello Vip”, il reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini insieme a Pupo e Wanda Nara. Nonostante il pubblico in passato abbia deciso di rigettare il suo ingresso negli studi di Cinecittà, gli autori insieme al giornalista hanno optato per farla diventare una nuova concorrente.

Ovviamente non sono mancate le critiche sui social network, in particolar modo Twitter. Tantissimi fan, soprattutto coloro che hanno pagato per votare se far entrare o meno Serena Enardu, si sono scatenati attaccando duramente la scelta fatta da Alfonso Signorini.

L’ingresso di Serena Enardu

Ovviamente, prima di fare il suo ingresso nella casa, Pago e Serena Enardu si incontrano. Il conduttore in primis invita l’artista ad uscire dalla casa e raggiungere la passerella, dove viene successivamente bendato. Pago, sempre con la benda, viene portato nel privé. Qui incontra Serena Enardu e si scambiano un bacio molto intenso.

Pago in seguito ritorna insieme agli altri concorrenti, mentre Serena Enardu resta nel privé, pronta a raggiungere nuovamente il suo fidanzato nella casa e diventare ufficialmente una nuova concorrente del “Grande Fratello Vip”. L’ex corteggiatrice di “Uomini e Donne” quindi, dopo un po’ di tempo rientra nella casa sotto agli occhi di un incredulo Pago.

Dopo una breve chiacchierata interviene Alfonso Signorini che annuncia: “Sapete perché Serena è lì? Perché è una nuova concorrente del Grande Fratello Vip”. Pago finge con ironia uno svenimento, mentre Pupo scherza con la coppia invitandoli di non far parte nuovamente di “Temptation Island Vip“.

I telespettatori del “GF Vip” quindi possono godersi nuovamente una delle coppie più chiacchierate di T.I nella casa, e staremo a vedere se dopo la crisi vissuta sull’isola delle tentazioni i due possano trovare un punto in comune. Serena sembra convinta di voler ritornare con Pago, dichiarando addirittura di essere pronta a sposarlo.