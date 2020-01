Pomeriggio Cinque, Giovanni Conversano accusa Serena Enardu di cercare visibilità e si invita al "Grande Fratello Vip"

Giovanni Conversano ha iniziato a conquistare la sua fama sul piccolo schermo grazie al reality sportivo di “Campioni, il sogno“. Successivamente trova nuovamente spazio in televisione con Maria De Filippi che lo chiama prima come corteggiatore e poi come tronista nel dating show “Uomini e Donne” su Canale 5.

L’ex calciatore del Cervia ha potuto conoscere Serena Enardu durante la sua esperienza da corteggiatore. L’affinità dei due sembrava sin da subito molto alta, ma le numerose insicurezze della ragazza sarda la portano ad abbandonare il trono. Conversano viene quindi chiamato come tronista a “Uomini e Donne”, ma dalle scale scende proprio Serena e con un bacio molto sentito si mettono insieme. La loro relazione durerà quasi due anni.

Le parole di Giovanni Conversano contro Serena Enardu

Non sembra che siano rimasti dei buoni rapporti tra Giovanni Conversano e la sua ex fidanzata. Intervistato da Barbara D’Urso a “Pomeriggio Cinque” infatti attacca Serena Enardu, prendendo le difese del cantante Pago e autoinvitandosi nella Casa del “Grande Fratello Vip” con l’obbiettivo proprio di parlare con l’uomo.

Giovanni Conversano dichiara che in questi anni è stato etichettato da Serena come un mostro, e ci ha messo molto tempo per ripulire la sua immagine dalle numerose offese rilanciare dalla ex tronista. La Enardu più volte aveva dichiarato di essere stata tradita, ma lui nega fermamente di averlo mai fatto.

Per questo motivo prima diventa solidale nei confronti di Pago e poi avanza la richiesta di entrare nella Casa per avere un confronto con il cantante: “Vorrei parlare con lui, che ora è in un tritacarne perché è innamorato e lei si ripropone ora al Gf invece che a casa, dopo 7 mesi che sono passati da Temptation Island Vip. Questa donna è malata di visibilità. Quando voleva comunicarmi di avermi lasciato, l’ha comunicato a una giornalista”. Vedremo se Alfonso Signorini, insieme al suo staff, accetterà questo invito.