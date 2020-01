Grande Fratello Vip, prima lite tra Pago e Salvo Veneziano: "Serena Enardu ti ha fatto fare una brutta figura"

La situazione sentimentale tra Pago e Serena Enardu sta facendo ancora discutere. I gossip sulla coppia sono nati quando entrambi hanno deciso di partecipare a “Temptation Island Vip” per testare il loro amore. Come ormai tutti sanno, l’ex tronista di “Uomini e Donne” ha deciso di chiudere questa relazione.

Nell’ultimo periodo però Serena Enardu sembra essersi pentita per aver preso questa decisione. La donna ha infatti avuto un confronto nella casa del “Grande Fratello Vip” con Pago, e i due che si sono scambiati degli abbracci molto sentiti. Per di più, la Enardu durante un confessionale ha dichiarato di sentire la sua mancanza. Malgrado questo, il pubblico decide nel non farla entrare nel programma.

Il battibecco tra Salvo Veneziano e Pago

Seppure Serena Enardu non è entrata nella casa, questa storia d’amore sta facendo ancora chiacchierare gli inquilini del reality show. Durante la cena serale di sabato il pubblico ha infatti assistito a una piccola lite tra Salvo Veneziano e Pago, dove successivamente si aggiunge anche Pasquale Laricchia.

L’ex concorrente della prima edizione del “Grande Fratello” ha dichiarato: “Serena ti ha fatto fare una pessima figura, io da uomo mi sono sentito umiliato per te, ti ha mancato di rispetto in una maniera assurda, ti ha umiliato e ti ha fatto passare da sfigato”. Pago, visibilmente scosso, cerca di mantenere la calma affermando di non aver fatto la parte dello sfigato.

Nella discussione entra anche Pasquale Laricchia, che dà manforte al suo amico Salvo: “Guarda che io l’ho seguita tutta! La storia delle bollette ecc… Chi ti ama non ti manca così di rispetto”. Laricchia comincia a rincarare la dose, quindi Pago, esausto dai numerosi attacchi, sbotta contro entrambi: “Non è che voi due mi potete dire che sono uno sfigato e io non posso rispondere. Voi potete dire tutto e io non posso rispondere, io non ci sto”.

Gli altri inquilini nella casa hanno cercato sin da subito di placare gli animi ma, dopo questa breve discussione, la situazione sembra essere ritornata alla normalità.