Grande Fratello Vip, Patrick Ray Pugliese lancia una frecciatina a Serena Enardu: "È una narcisista"

Pago e Serena Enardu, come si può vedere dai loro profili Instagram, si stanno godendo nel migliore dei modi la loro storia d’amore. Sui social hanno manifestato spesso i loro sentimenti, e addirittura l’ex tronista di “Uomini e Donne” in una recente intervista ha ammesso di sentirsi pronta a convolare a nozze con l’artista, anche se Pago al momento abbia detto di no.

Nonostante siano usciti da alcune settimane dalla Casa del “Grande Fratello Vip“, la coppia sta facendo ancora discutere gli inquilini come Patrick Ray Pugliese che, dopo aver aperto l’argomento sulla personalità degli esseri umani, ha lanciato una frecciatina ai due.

Le parole di Patrick Ray Pugliese

Patrick, durante una chiacchierata in giardino, ha voluto spiegare precisamente il carattere di una persona narcisista: “Lui è il più pericoloso, innalza le sue vittime e dopo averle prese le fa sentire gradualmente sempre più inadatte. Totalmente apatico, non è in grado di provare compassione. Non riesce ad amare gli altri”.

Ma la sua analisi continua ad andare sempre più nei dettagli, spiegando anche la mentalità di una persona narcisista: “Nella relazione vuole tenerti tutto per sé, fino al punto di dire che i tuoi amici sbagliano e i tuoi parenti non vanno bene”. Successivamente, arriva l’accusa: “Serena praticamente è una narcisista. Pago è un emotivo, vittima di una narcisista”. Patrick quindi consiglia agli altri concorrenti che se qualora trovassero un narcisista sulla propria strada, di allontanarlo immediatamente.

Per il momento la coppia formata da Pago e Serena Enardu ha totalmente ignorato le accuse di Patrick Ray Pugliese. Una risposta però potrebbe arrivare nelle prossime ore, ma non va escluso che l’argomento possa essere argomento di dibattito nella diretta del “Grande Fratello Vip“. Alfonso Signorini infatti, in collegamento con la Casa, potrebbe chiedere un parere a Pago e Serena in merito alle parole di Patrick.