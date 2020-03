Grande Fratello Vip, di nuovo scontro tra Antonella Elia e Valeria Marini

I fan del “Grande Fratello Vip” hanno assistito ad una nuova lite tra Valeria Marini e Antonella Elia. Come possiamo vedere dal video pubblicato sul sito del reality show, questa discussione nasce per un motivo completamente banale. Infatti, mentre entrambe si trovano dinanzi alla cucina per pulire i piatti, causalmente Antonella sfila le infradito dai piedi della Marini.

Valeria Marini, per richiamare l’attenzione della sua rivale, dà due colpi sulla schiena ad Antonella Elia. Quest’ultima però la invita a comportarsi meglio: “Ma che fai, me dai le botte sopra alla schiena? E spostati, almeno fallo con gentilezza. Non è il caso che mi dai i pugni nei reni”.

Questa lite dura per alcuni minuti, in cui possiamo vedere Antonella Elia accusare la Marini di essere una cretina aggiungendo: “La tua presenza è un’offesa”. Ovviamente Valeria non ci sta e, dopo aver tenuto un tono scherzoso, inizia a fare sul serio: “La tua presenza è un offesa al pubblico e alle donne”.

Andrea Denver cerca di mettere una pezza

Antonella Elia, dopo aver discusso in cucina, decide di isolarsi da sola in veranda. Tuttavia dopo pochi minuti viene raggiunta da Valeria Marini, che a quanto pare vuole continuare lo scontro: “Tu devi smettere di offendere, non sei nessuno per dire ciò che dici, tu non conosci il rispetto”.

Andrea Denver prova a far ragionare le due, ma il suo intervento non è purtroppo servito a nulla. Difatti lo scontro con il passare dei minuti diventa sempre più violento, poiché Valeria Marini in primis ricorda lo scontro avuto da Antonella Elia a “L’Isola dei Famosi” con Aida Yespica e poi l’accusa di essere una ottima attrice.

Lo scontro termina solamente grazie all’intervento del “Grande Fratello Vip“, che chiama Valeria Marini nel confessionale. La situazione comunque sta degenerando con il passare dei giorni, e pensare ad una convivenza insieme appare francamente impossibile.