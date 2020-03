Grande Fratello Vip, Antonella Elia parla di Teresanna Pugliese: "Vuole avvicinarsi alle persone che ritiene più forti"

Gli animi all’interno della Casa del “Grande Fratello Vip” continuano a scaldarsi. L’ultima lite è avvenuta durante una di queste notti, con Sossio Aruta che per fare uno scherzo ha sbattuto delle pentole con lo scopo di svegliare gli altri inquilini.

Teresanna Pugliese non ha apprezzato lo scherzo fatto da Sossio, e per questo motivo inizia ad avere un duro confronto con il calciatore. Dopo qualche minuto di battibecchi, i due ex partecipanti di “Uomini e Donne” sembrano trovare comunque un punto d’incontro.

Purtroppo però questo dibattito non ha portato la pace, poiché nella mattinata successiva Teresanna e Sossio si sono scontrati nuovamente. Antonella Elia, presente durante questa lite, difende il calciatore, ma questa presa di posizione ha infastidito molto Teresanna.

Antonella Elia parla della lite con Teresanna Pugliese

Antonella e Teresanna si sono scontrate in giardino, e fino a questo momento non è arrivato nessun chiarimento. Infatti la Elia sembra essere ancora molto infastidita per il comportamento di Teresanna, e decide di parlarne durante la notte con Paola Di Benedetto, Asia Valente e Sara Soldati.

La Elia rivela che sembra inutile arrabbiarsi in questa maniera per uno scherzo innocente, poiché se non dormono per una notte non succede nulla. Paola Di Benedetto capisce le affermazioni di Antonella ma sottolinea: “Ho capito che era un gioco, però devi capire che ci sono persone diverse da te, anche con Valeria usi delle parole non carine, passi dalla parte del torto” mentre Asia Valente risponde: “Ma lei è giovanile, anche io non do molta confidenza a Teresanna”.

Per Antonella Elia questo comportamento fa parte di una strategia ben precisa: “Secondo me Teresanna è furba e si è avvicinata alle persone che ritiene più forti”. Asia Valente appoggia le dichiarazioni fatte dall’ex valletta di Raimondo Vianello, mentre Paola Di Benedetto è più clemente nei confronti di Teresanna Pugliese, dichiarando di non voler giudicare una persona senza conoscerla bene.