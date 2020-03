Grande Fratello Vip, un drone vola sulla Casa: ecco il messaggio contro Antonio Zequila

Nella mattinata di ieri mercoledì 4 marzo, mentre alcuni gieffini si trovano in giardino per prendere un po’ di sole o semplicemente rilassarsi, hanno visto un drone volare sopra gli studi di Cinecittà. Qualcuno ha immediatamente capito di cosa si trattasse, e con molta curiosità si sono avvicinati all’apparecchio volante.

Come ben sappiamo, nessun messaggio può entrare nella Casa del “Grande Fratello Vip“, per questo motivo i concorrenti sono stati chiamati dagli autori a rientrare immediatamente tra le quattro mura domestiche. Tuttavia Adriana Volpe ha disobbedito agli ordini degli autori, raccogliendo il messaggio caduto dal drone.

Il messaggio del drone

Il messaggio arrivato dal cielo era indirizzato a Antonio Zequila. Una persona ancora sconosciuta ha messo sul drone uno degli ultimi articoli del settimanale “Nuovo Tv” diretto da Riccardo Signoretti. In questo numero viene intervistata la modella rumena Andrada Marina, che ha raccontato di aver subito delle molestie dall’attore.

Alla rivista Andrada Marina ha rivelato di aver partecipato a un concorso di bellezza ad Otranto nel 2015, in cui Antonio Zequila aveva il ruolo di presentatore: “Mi sono esibita in un numero di danza del ventre, la mia grande passione, e lui mi ha notata. Così mi ha invitato a raggiungerlo nella sua stanza d’albergo: mi ha detto che avevo talento e che voleva parlarmi di lavoro”.

Come rivelato dalla modella, inizialmente Antonio Zequila si è vantato di essere amico della conduttrice Mara Venier, per questo motivo poteva farla lavorare a “Tú sí que vales“. La “Zia Mara” infatti in quel periodo era nel cast del talent show come giudice popolare.

Dopo aver parlato brevemente di questa occasione lavorativa, Antonio Zequila avrebbe iniziato a provarci con lei: “Ha cominciato a farmi complimenti fino a quando, tra una parola e l’altra, mi ha baciata. Il suo gesto mi ha spiazzata, mi sono sentita molestata. Lui allora ha provato a tranquillizzarmi: mi ha fatto sedere sul letto, ha detto che non sarebbe successo niente e, invece, ha provato a baciarmi una seconda volta”. A quel punto Marina dichiara di aver lasciato immediatamente la stanza, non aspettando neanche la reazione di Antonio Zequila.

Per il momento gli autori del “Grande Fratello Vip” non hanno ancora parlato di questa intervista contro Antonio Zequila, ma ora che il caso è noto a tutti, la vicenda potrebbe essere trattata nella prossima diretta del reality show.