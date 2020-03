Grande Fratello Vip, Licia Nunez attacca Antonella Elia: "Non sopporto più la sua voce"

Mancano meno di due settimane all’ultima puntata di questa edizione del “Grande Fratello Vip“, il reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini insieme a Pupo. La finale è stata anticipata a causa del Coronavirus, che ha dimezzato lo staff di Mediaset, ma nonostante questo lo spettacolo sta andando avanti.

Le ultime notizie sul Covid-19 non hanno comunque fermato i concorrenti, che stanno portando avanti il loro percorso e proprio nell’ultimo periodo si sono create alcune rivalità, come quella tra Licia Nunez e Antonella Elia.

L’attacco di Licia Nunez

Durante la tarda notte, come riporta il sito del “Grande Fratello Vip” Licia ha avuto un lungo confronto con Patrick Ray Pugliese, confidandosi sul comportamento di Antonella Elia: “Mi lancia sempre frecciatine ma la mia risposta è sempre quella, sorridere e far finta di niente, la sua voce non la riesco a sopportare più”.

Patrick concorda con le dichiarazioni di Licia: “In questi giorni è la prima volta che penso non sia gentile in modo strumentale, non è migliorato il suo comportamento è solo una cordialità diversa, forse anche dopo aver visto le sue fragilità in puntata”.

Si ritorna poi alla storia dei biscotti, in cui Licia Nunez si dichiara convinta della figuraccia fatta da Antonella Elia in quel frangente. Patrick Ray Pugliese condivide tutto e aggiunge speranzoso: “Per fortuna adesso non ci saranno più scontri di quel genere”.

Il discorso tra Patrick e Licia si sposta sull’amicizia nata tra Sossio Aruta e Antonella Elia. L’ex modella italiana ammette che l’ex valletta di Raimondo Vianello fa di tutto per non farla interagire con Aruta, dichiarandosi anche dispiaciuta per questo comportamento poiché crede che l’amicizia che lei palesava era finta. Patrick, nuovamente d’accordo, ammette di aver capito il carattere della Elia già nelle scorse settimane, per questo motivo l’ha mandata sempre in nomination.