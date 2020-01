Grande Fratello Vip, Francesca Barra replica alle minacce di Antonella Elia: "Ho fatto karate"

Antonella Elia è stata protagonista indiscussa dell’ultima puntata del Grande Fratello Vip, non solo a causa delle lacrime versate ricordando il suo doloroso passato, ma anche in considerazione dell’acceso scontro a distanza instauratosi tra la showgirl e Francesca Barra, giornalista ed opinionista de “La Repubblica delle donne”, condotto da Piero Chiambretti.

Al centro della diatriba la recente entrata di Valeria Marini nella Casa di Cinecittà per un confronto con l’ex moglie dell’imprenditore cinematografico Vittorio Cecchi Gori, Rita Rusic, che in passato ha più volte attaccato la showgirl a causa della sua presunta intromissione in delicate dinamiche familiari.

Francesca Barra replica a Antonella Elia

L’entrata della Marini nella Casa del Grande Fratello Vip ha però suscitato degli attacchi inaspettati proprio da alcuni concorrenti della quarta edizione, tra i quali c’è stata anche la Elia. Le frecciatine al veleno fatte sul fisico della celebre showgirl del Bagaglino hanno suscitato l’indignazione della giornalista Francesca Barra, che è scesa in campo per difendere Valeria.

La Barra in studio a CR4 avrebbe puntato il dito contro la gieffina, dicendo che Antonella sarebbe una donna che odierebbe le altre donne, quindi avrebbe invitato il GFV ha far uscire la Elia dalla casa. Le accuse della Barra sono state visionate dalla gieffina nel corso dell’ultima puntata del reality, quindi subito dopo la showgirl torinese ha commentato caustica: “A Francesca Barra la rivedo poi fuori di qui, la signora“.

La replica della moglie dell’attore Claudio Santamaria non è tardata ad arrivare, infatti nelle ultime ore la Barra ha fatto delle Instagram Stories per rispondere alle parole di Antonella, che per la giornalista hanno il sapore amaro e preoccuoante delle minacce vere e proprie, in tal senso le sue parole: “Mi hanno appena detto che mi avrebbe minacciata, ma certo ci vediamo fuori” – quindi ha aggiunto – “cosa potrà farmi Antonella Elia?“.

La giornalista ha poi precisato di aver fatto karate e di essere cintura blu, ma la cosa più importante è che lei si prenderà sempre a cuore tutti coloro che vengono offesi o denigrati. Per la Barra è inaccettabile che una persona vada in un programma televisivo e si riferisca ad un ospite con una parolaccia estremamente offensiva, come è successo ad Antonella con Taylor Mega.

Anche nel caso di Valeria Marini sembra che Antonella ci sia andata giù pesante; un tipo di comunicazione che poco si concilia insomma con le battaglie perseguite dalla Barra stessa. Secondo la giornalista, la Elia, una volta uscita dalla casa, dovrebbe chiedere scusa a tutte le persone offese.