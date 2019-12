CR4, lite furibonda tra Antonella Elia e Taylor Mega: "Non dobbiamo essere tutte mign***e"

Piero Chiambretti, durante la conduzione del suo programma “CR4 – La Repubblica delle Donne“, ha dovuto gestire una situazione non poco complicata, con protagoniste le sorelle Mega da una parte e Antonella Elia dall’altra. Parole grosse sono volate e ben presto la situazione è degenerata.

Tutto ha inizio quando Antonella Elia prende la parola ed espone il suo punto di vista in merito all’immagine di Taylor Mega e della sorella Giada, presente con lei sul palco di Rete 4. Il suo intervento inizia con una premessa, per lei doverosa: “Ragazze, io non vorrei essere una vecchia bacchettona, ma in questo caso mi sento di esserlo“, spiega quindi che la loro immagine non ha nulla a che vedere con l’amore e manda un messaggio completamente sbagliato ai loro coetanei.

CR4, Antonella Elia e il duro attacco a Taylor Mega

La loro bellezza, definita dall’Elia “sfrontata“, è per lei diseducativa per poi affondare: “A me non interessa vedere il vostro cu** e le vostre tet**. Siamo nel 2019, ma non vuol dire che dobbiamo essere tutte mign***e”. Precisa, poi, che il termine usato non vuole essere un insulto diretto a loro.

La replica ti Taylor Mega non si fa attendere: “E’ un commento molto populista. E’ il classico esempio di una donna con pensieri misogini, mi stai offendendo. Sei una donna e dovresti stare dalla parte delle donne”. Un imbarazzato Chiambretti cerca di rimediare alla situazione esortando a “ritirare la parola”, ma il danno ormai è fatto e, anzi, Antonella Elia continua a portare avanti il suo pensiero senza alcun pentimento dichiarando che lei non starà mai dalla parte di Taylor.

Quando poi viene accusata dall’influencer: “Io combatto la violenza di genere ed è per colpa di quelle come te che esiste. Ti devi vergognare!”, l’Elia sbotta e dà della pazza a Taylor affermando che andrebbe rieducata. Lo scontro finisce con l’intervento ironico di Chiambretti che chiosa: “Non siamo dalla D’Urso, mi state rovinando la trasmissione“.