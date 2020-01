Grande Fratello Vip, arriva il confronto tra Valeria Marini e Rita Rusić

Rita Rusić e Valeria Marini hanno in comune di aver avuto una lunga relazione con il produttore cinematografico Vittorio Cecchi Gori. L’attrice croata è stata con l’ex presidente della Fiorentina dal 1983 fino al 2000 mettendo alla luce due figli: Vittoria e Mario.

Dopo essersi lasciato con Rita Rusić, Vittorio Cecchi Gori ha intrapreso una relazione con Valeria Marini. Come svelato in una vecchia intervista nel 2017 al settimanale “Oggi” i due sono stati insieme per cinque anni e lei ricorda questa relazione con grande affetto.

Lo scontro tra Rita Rusić e Valeria Marini

Tra le due donne in passato ci sono stati sempre degli attriti. Più volte Rita ha accusato la showgirl di aver rovinato la famiglia Cecchi Gori e per questo motivo non è gradita ai loro figli. Infatti, secondo le parole della Rusić, la Marini avrebbe fatto di tutto per ostacolare il rapporto tra Vittorio con lei e con Vittoria e Mario.

Valeria Marini, rivelando di essere molto emozionata per questo suo ingresso nella casa, dichiara a Rita: “Sono dispiaciuta di quello che hai detto perché non corrisponde alla verità, voi eravate già separati, io sono stata vicina a Vittorio in un momento di difficoltà, tu hai sempre parlato malissimo di me, io sono felice che tu ti sei riavvicinata a Vittorio, nonostante tu mi abbia sempre attaccata non ho mai detto niente su di te”. In seguito dichiara di essere sempre dalla parte delle donne.

La risposta della gieffina però non si fa attendere e dichiara duramente: “Noi siamo stati vicino a Vittorio, in ospedale ci sei andata una volta, tu sarai pure dalla parte delle donne ma non mia, tu mi vuoi chiarire qualcosa che conosco ovvero le lacrime dei miei figli”.

Rita Rusić continua a fare muro su una possibile riappacificazione, e non vuole vedere neanche degli estratti dei giornali in cui ci sarebbero delle dure dichiarazioni nei confronti della Marini. Nonostante questo, la showgirl dichiara di essere pronta a perdonarla e il tutto finisce con un abbraccio.