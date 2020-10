Grande Fratello Vip, Enock Barwuah si scaglia contro Guenda Goria e lancia il microfono in aria

Nell’ultima puntata del GF Vip il conduttore Alfonso Signorini ha deciso di invitare negli studi di Cinecittà Mario Balotelli. Quest’ultimo è stato protagonista di una sorpresa al fratello Enock, in cui mostra tutta la sua felicità per il percorso che sta facendo nella Casa più spiata d’Italia.

Mario Balotelli sta facendo però discutere per una battuta di cattivo gusto nei confronti della sua ex fiamma Dayane Mello, che ha richiesto a gran voce il suo ingresso nella Casa: “Mi vuole lì dentro però poi dice “basta, basta, fai male”. I social hanno quindi iniziato a scagliarsi contro la trasmissione ed anche Alfonso Signorini è stato accusato dal pubblico per aver appoggiato la battuta fatta da Super Mario. Alla fine arrivano le sue scuse, ma questo non serve a far calmare le acque e nemmeno ad evitare la richiesta di chiusura anticipata del reality da parte del Codacons.

La lite tra Enock Barwuah e Guenda Goria

Come riportato dal sito “Leggo” Tommaso Zorzi, sempre in prima fila quando deve proporre nuovi giochi e divertimenti per passare la giornata, invita gli altri concorrenti nella Casa a fare da maggiordomo a un loro compagno d’avventura. Enock però non sembra essere molto convinto da questa idea: “Mia madre ha fatto la collaboratrice domestica, come anche quella di Andrea Zelletta, si potrebbero sentire toccate”.

La breve discussione termina qui, ma all’ora di cena si scatena il caos nella Casa a causa di una frase di Guenda Goria detta a Enock: “Come hai chiesto di tutelare la sensibilità delle collaboratrici domestiche, avresti dovuto tutelare la sensibilità delle donne dissociandoti dalla battuta di tuo fratello Mario Balotelli”.

Enock, che è molto legato al fratello, non ci sta e incomincia ad alzare i toni nei confronti di Guenda lanciando il suo microfono in aria. Tra le prime ad intervenire su questa vicenda è la contessa Patrizia De Blanck, che si schiera immediatamente nei confronti del ragazzo.