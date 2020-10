Grande Fratello Vip: il Codacons chiede la chiusura anticipata

L’associazione dei consumatori italiani (Codacons) avrebbe depositato un esposto all’Agcom (Autorità per le garanzie nelle comunicazione) ai danni del reality show “Il Grande Fratello Vip” in onda su Canale 5.

Durante l’ultima puntata del programma televisivo condotto da Alfonso Signorini, andata in onda lo scorso venerdì 23 ottobre 2020, è stato ospite Mario Balotelli, fratello di uno dei concorrenti della quinta edizione, Enock Barwuah.

Nel corso dell’ospitata, infatti, Balotelli è stato però colpevole di una battuta particolarmente infelice, giudicata dai telespettatori offensiva e sessista ai danni della sua ex fidanzata, la concorrente Dayane Mello.

Quando quest’ultima parlando con il conduttore del programma televisivo ha manifestato il desiderio di volere in casa Balotelli come concorrente, il calciatore ha esordito con: “Eh mi vuole lì dentro però poi dice basta basta fai male”. Il calciatore si sarebbe però subito scusato con la modella, riportando poi le scuse anche nei social network, seguito da Enock che ha chiesto nuovamente perdono alla bella Dayane.

Questo però non è risultato essere sufficiente per il Codacons che ha chiesto, del tutto inaspettatamente, la chiusura anticipata del reality show in quanto a loro avviso si sarebbe superato ogni limite e non sarebbero sicuramente bastate le scuse del calciatore per cancellare quello che è successo ai danni di Dayane Mello durante la messa in onda della recente puntata del GF Vip.

Secondo l’associazione dei consumatori italiani, questo tipo di parole darebbe un messaggio del tutto sbagliato ai giovani telespettatori che si trovano ad ascoltare, trasmettendo insegnamenti diseducativi e pericolosi, soprattutto contro le donne, in quanto diffonderebbero messaggi violenti, sessisti e volgari. Queste le significative parole: “Pertanto il Codacons chiede ai vertici Mediaset di disporre la chiusura immediata del programma. E presenterà lunedì un esposto contro il Gf Vip chiedendo di aprire una istruttoria ed elevare una salata sanzione contro l’azienda”.