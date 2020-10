GF Vip, Balotelli: shock sul web per la battuta sessista rivolta a Dayane Mello

Presentato a inizio puntata da Alfonso Signorini, Mario Balotelli è entrato nella casa del Grande Fratello Vip 5 per incontrare suo fratello Enock Barwuah solo dopo la mezzanotte. E, come fanno notare tantissimi utenti su Twitter, è stato un bene, visto che gran parte delle parolacce dette sarebbero state improponibili in fascia protetta.

Ma c’è qualcosa che ha disgustato ancora di più i telespettatori, che si sono fatti sentire prontamente sul web. È successo mentre Mario Balotelli parlava con Enock in giardino e gli altri abitanti della casa lo osservavano sull’uscio della porta-finestra. A un certo punto Alfonso Signorini ha detto al calciatore, scherzando: “Mario, Dayane ha detto che ti vuole dentro!”.

Ovviamente intendeva che la modella Dayane Mello, che in passato ha avuto una storia con Mario, della quale ha parlato i primi giorni nella casa, probabilmente voleva anche Mario nella casa del GF Vip. Il calciatore – che secondo qualcuno era molto poco lucido, probabilmente un po’ ubriaco – ha colto la palla al balzo per fare una battuta spinta davvero di poco gusto. “Mi vuoi dentro ma poi dici basta basta mi fai male!”, ha detto, gelando tutti.

Non il conduttore, che ha ridacchiato stuzzicando la modella: “Dayane, hai sentito che ha detto?”. Ma la Mello è apparsa visibilmente mortificata, come sarebbe stata qualsiasi altra donna. Sul web – in primis su Twitter, dove c’è una grande fan-base che segue il Grande Fratello Vip 5 e dove lo stesso Balotelli è molto attivo con il suo profilo ufficiale – è montata la protesta.

Le parole dell’ex di Milan e Inter sono state giustamente giudicate sessiste, retrograde, maleducate e persino cattive. Ma le critiche non sono state solo per Balotelli. Il popolo di Twitter, infatti, se l’è presa anche con Alfonso Signorini, che non solo non ha ripreso il suo ospite, ma ha pure riso della sua becera battuta, umiliando ulteriormente la povera Dayane.