Grande Fratello Vip, Barbara Alberti rientra nella casa: "Sono stata male"

Nella giornata di sabato Barbara Alberti ha abbandonato la casa del “Grande Fratello Vip“. In quella circostanza non sono stati svelati i motivi di questa scelta dell’attrice. Tanti fan hanno ipotizzato che i motivi potrebbero essere ricercati negli sfoghi fatti durante la penultima diretta del reality show condotto da Alfonso Signorini.

La verità viene però svelata nell’ultima puntata del “Grande Fratello Vip” in onda nella giornata del 28 gennaio. Barbara Alberti ha lasciato la casa per dei piccoli problemi di salute, ma il conduttore conferma fortuatamente che ora è tutto sotto controllo.

Barbara Alberti rientra nella casa

Barbara Alberti dichiara di aver sentito molto la mancanza degli altri concorrenti nella casa durante la sua permanenza in ospedale: “Sono stata male, mi sono liberata dei miei tormenti. E poi, domenica ho pensato: ‘A quest’ora stanno mettendo in tavola’ e pensavo a voi. Ho avuto nostalgia e son tornata per giocare”.

Dopo queste dichiarazioni, l’attrice riceve gli applausi sia dal pubblico che dagli altri concorrenti nella casa. Quasi tutti i suoi compagni di viaggio infatti hanno sin da subito dichiarato di aver sentito la mancanza di Barbara Alberti, sia durante la visione della clip che al momento del suo ingresso in casa.

Alfonso Signorini, durante queste dichiarazioni, domanda a Barbara Alberti se vuole proseguire la sua avventura all’interno del reality show, e l’attrice risponde con un immediato “sì”. Il motivo dietro alla decisione maturata in puntata e il pensiero di non poter più vivere tutti quei momenti con gli altri ragazzi.

Barbara Alberti non ha mai nascosto di aver legato molto con gli altri vip nella casa, che le hanno consentito di superare i momenti più bui. Nella penultima puntata del “Grande Fratello” ha minacciato Alfonso Signorini di lasciare la trasmissione proprio perché non riusciva a mandare nessuno in nomination .