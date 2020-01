GF Vip, Barbara Alberti lascia la Casa: annullato il televoto

La diretta di venerdì 24 gennaio del “Grande Fratello Vip” non è stata di certo facile per Barbara Alberti che, a causa di alcune sue dichiarazioni, è stata duramente ripresa da Alfonso Signorini. Insofferente da un po’ di giorni, la Alberti chiamata a fare un nome durante le nomination, ha pronunciato il suo, infastidendo non poco il conduttore del reality show.

Quando ha palesato il suo disagio nel dover nominare un suo compagno tutte le settimane e per questo propensa a voler abbandonare il gioco, Signorini non è sembrato per niente disposto a esaudire le sue richieste e così tra i due è iniziato un botta e risposta che ha visto prevalere le ragioni del conduttore e alla Alberti non è rimasto che procedere con una nomination. Paola Di Benedetto, che a sua volta aveva nominato la scrittrice, l’ha tolta dall’impaccio “imponendole” di fare il suo nome: e così è stato.

GF Vip, Barbara Alberti lascia la casa del Grande Fratello Vip: ecco quali sono i motivi

In queste ultime ore, però, la situazione sembra essere degenerata e una comunicazione del programma via social ha reso noto che la Alberti ha abbandonato la casa per recarsi in ospedale e sottoporsi a controlli medici: “Barbara Alberti, concorrente di Grande Fratello Vip 4, è stata accompagnata in una struttura sanitaria per un controllo medico“, si legge nel post Instagram pubblicato nel profilo ufficiale del programma.

Durante una conversazione con Pasquale Laricchia, Barbara aveva spiegato il suo disagio anche per ciò che veniva trasmesso sulla sua persona: “Io me ne vado, hanno solo trasmesso cose ignobili di me. Non c’è nessuna cosa bella che hanno fatto vedere”, continua poi spiegando che il suo contratto prevede che il cachet totale le sarà riconosciuto solo se uscirà dal gioco tramite il televoto. In caso di abbandono volontario le sarà riconosciuto una ricompensa pari ai giorni vissuti dentro la Casa: “Il mio contratto è diverso dal vostro. Se lascio non perdo tutto, ma le puntate che ho fatto mi verranno pagate. Me lo hanno garantito. Io ho una situazione difficile a casa, sono molto fragile“.

Inoltre afferma di non voler perdere l’affetto del pubblico che definisce “il mio patrimonietto” e si dichiara anche delusa per il trattamento riservatole da Alfonso Signorini: “Questa cosa non va. Qui è tutto un rovesciamento della situazione”. Il televoto è stato annullato e chi in questi giorni ha votato tramite sms sarà rimborsato.