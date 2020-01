Grande Fratello Vip, Barbara Alberti discute con Alfonso Signorini: "Voglio lasciare il gioco"

Tra le concorrenti più apprezzate di questa edizione del “Grande Fratello Vip“, condotto da Alfonso Signorini insieme a Wanda Nara e Pupo, c’è Barbara Alberti. L’attrice teatrale è stata una degli ultimi nomi confermati per il cast del reality show in onda su Canale 5.

Tuttavia, nell’ultima puntata del “Grande Fratello Vip”, Barbara Alberti ha mostrato tutta la sua tristezza. L’attrice riesce a malapena a decidere chi nominare, dichiarando di non riuscire a dire un nome. Dopo questa sua decisione però arriva una strigliata da parte di Alfonso Signorini.

Barbara Alberti minaccia di abbandonare la casa

L’attrice in merito alla sua esperienza nel reality show dichiara di avere forti difficoltà soprattutto nel momento della nomination: “Non riesco a percepirlo come gioco. Non riesco a distinguerlo dalla vita. Avete messo insieme delle persone così straordinarie e così vogliose di divertirsi e sincere”. Barbara Alberti poi ricorda di essere entrata nella casa con gravi problemi personali, che è riuscita a dimenticare quasi subito grazie alla disponibilità delle altre persone presenti nel cast del “GF Vip”. Sottolinea più volte di aver passato due settimane bellissime.

Successivamente arriva la confessione di Barbara Alberti: “Io vorrei lasciare il gioco perché non lo so giocare a questo gioco, sono infantile”. L’opinione di Alfonso Signorini però non si fa attendere: “Ogni gioco ha delle regole ed evitare queste regole non si può. Adesso fai un nome e poi con calma deciderai cosa fare”.

Durante la diretta del 24 gennaio Barbara Alberti non ha deciso di uscire dalla casa del “Grande Fratello Vip”, ma la situazione resta ancora tutta da monitorare. L’attrice infatti ne discute brevemente con gli altri ragazzi immediatamente dopo la puntata, parlando di cachet e altri aspetti simili. Di certo un suo addio ad oggi non pare così difficile, e sicuramente nella prossima diretta potremo saperne di più.