Pomeriggio Cinque, Francesca Cipriani attacca Barbara Alberti: "Ce l’ha con le donne"

Nell’ultima puntata del “Grande Fratello Vip” abbiamo assistito a uno scontro tra Ivan Gonzalez e Paola Caruso. Quest’ultima è entrata negli studi di Cinecittà con l’obbiettivo di regolare alcuni conti del passato con lo spagnolo, ma in realtà entrambi non hanno chiarito molto.

Ciò che sta facendo discutere molto sono le parole di Barbara Alberti. La gieffina, infatti, dopo l’ingresso di Paola Caruso all’interno della casa ha preso le difese di Ivan Gonzalez dichiarando che non toccherebbe la showgirl neanche con una forchetta. Nell’occhio del ciclone ci son entrati un po’ tutti poiché attorno alla donna tutti hanno riso senza obbiettare a queste dichiarazioni.

Le parole di Francesca Cipriani

Nel corso dell’ultima puntata di “Pomeriggio Cinque“, condotto da Barbara D’Urso su Canale 5, Francesca Cipriani ha voluto prendere le difese di Paola Caruso. La ragazza infatti ricorda negli studi di essere stata già attaccata dalla sceneggiatrice durante una sua vecchia intervista rilasciata nella trasmissione di Piero Chiambretti dieci anni fa.

Secondo Francesca Cipriani la gieffina potrebbe avere addirittura confuso l’ex fidanzata di Ivan Gonzalez con lei: “La signora Alberti ce l’ha con le donne e, forse, con le bionde… Probabilmente, ha scambiato Paola Caruso per me. Non ci sono provvedimenti ma io direi al GF di prendere qualche iniziativa”.

Ma le critiche nei confronti di Barbara Alberti non si fermano qui: “La sensibilità è sinonimo di intelligenza. Visto che ho la chioma bionda, secondo me, era convinta che Paola fossi io… Lei, 10 anni fa, da Chiambretti, mi insultò, mi disse che non ero intelligente. Ma come si permette? Mi disse di tutto, mi disse che non ero una showgirl”.

In collegamento è presente anche Roger Garth, che stuzzica immediatamente la Cipriani dichiarando che l’ironia è sinonimo di intelligenza. L’opinionista di Barbara D’Urso però non ci sta, e afferma di essere stufa di essere etichettata come una persona stupida.