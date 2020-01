Grande Fratello Vip, Barbara Alberti spiazza tutti: "E’ giunta l’ora di ritirarmi"

Il Grande Fratello Vip rappresenta uno spaccato di società comune. Infatti, in questa quarta edizione, molti sono i follower che sui social si rivedono nelle storie raccontate dai personaggi famosi che hanno varcato la porta rossa. In particolare, uno dei protagonisti assoluti, è senza ombra di dubbio la scrittice romana Barbara Alberti.

Quest’ultima, dopo i primi giorni di assestamento, ha avuto modo di rivedersi nelle varie vicende della casa senza mai risparmiarsi. Infatti, nelle prime puntate, ha subito espresso tutte le sue opinioni circa alcuni concorrenti. In primis, le sue parole pungenti ma mai banali, sono state riservate a Pasquale Laricchia. L’ex gieffino pugliese, dopo l’eliminazione di lunedì, ha palesato che i termini usati dalla scrittrice nei suoi riguardi sono stati davvero molto forti.

In particolare, Barbara avrebbe utilizzato appellativi come ‘stupido’ e ‘sguardo da assassino’ che hanno fatto storcere il naso a Pasquale e a molti fan della trasmissione di canale 5. La stessa Alberti, nelle ultime ore, ha espresso la seguente opinione: “Penso sia arrivato il momento di ritirarmi dal gioco.” Quindi, da quello che sembra di capire, la scrittrice sarebbe in procinto di abbandonare il gioco definitivamente.

Barbara ne ha per tutti

La scrittrice romana, Barbara Alberti, da qualche ora ha mostrato segni di cedimento. Tutto ciò sarebbe dettato anche dalle ultime polemiche sorte circa alcune parole riservate a Pasquale Laricchia. La donna, con l’attenzione di Clizia Incorvaia, ha palesato di non essere del tutto serena e di voler chiarire meglio alcune sue parole nei riguardi dell’ex gieffino.

La donna ha poi chiaramente evidenziato come la scelta di salvare Fernanda Lessa sia stata leggermente pilotata. Ovviamente nessuno ha obbligato i concorrenti a salvare la modella brasiliana. Semplicemente, la donna, ha notato come prima delle nomination abbiano parlato del passato della Lessa e ciò ha influenzato nettamente il pensiero dei conquilini.