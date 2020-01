Grande Fratello Vip, Adriana Volpe vuole un confronto con Giancarlo Magalli: "Dopo le scuse non mi ha parlato più"

Una delle concorrenti di questa quarta edizione del “Grande Fratello Vip“, condotto da Alfonso Signorini, è Adriana Volpe. L’ex conduttrice de “I fatti vostri” ammette di essersi sentita costretta ad abbandonare l’azienda di Viale Mazzini dopo le numerose liti con Giancarlo Magalli.

Adriana Volpe si dichiara delusa dal comportamento di Giancarlo Magalli durante tutta la loro collaborazione in Rai, poiché spesso ha usato delle affermazioni poco carine. L’attuale gieffina, nella penultima puntata del “GF Vip”, ha dichiarato anche di esserci rimasta molto male anche per i comportamenti della Rai nei suoi confronti.

Le nuove dichiarazioni di Adriana Volpe

Stuzzicata da Alfonso Signorini, la donna ammette di essere pronta ad avere un confronto faccia a faccia con Giancarlo Magalli all’interno della casa. Tuttavia, dichiara che è ancora molto delusa anche dall’azienda: “La cosa che più mi ha ferito in questa storia non sono tanto le parole di Giancarlo, ma il fatto che esista una Commissione della pari opportunità in Rai e quando io sono andata ad un appuntamento dopo due anni dall’accaduto, e dopo tutti gli articoli sul fatto, mi hanno detto ‘noi non ne sapevamo nulla’”.

Da come possiamo notare in questa puntata, l’obbiettivo di Adriana Volpe è quello di ricever le scuse di Giancarlo Magalli. La donna infatti dichiara che negli anni il conduttore avrebbe avuto numerose opportunità per farlo, ma non le ha più rivolto la parola.

Di un possibile confronto tra Giancarlo Magalli e Adriana Volpe negli studi di Cinecittà se ne parla da alcuni mesi, molto prima dell’inizio del “Grande Fratello Vip”. Bisognerà comunque vedere se il conduttore de “I Fatti Vostri” accetterà o meno questa proposta. Molto dipenderà anche dalla volontà della Rai di mandare un suo presentatore in una rete rivale dopo le numerose critiche ricevute.