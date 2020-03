Grande Fratello Vip, Antonio Zequila attacca Patrick Ray Pugliese: "È una persona falsa"

L’ultima puntata del “Grande Fratello Vip“, condotto da Alfonso Signorini insieme a Pupo, ha creato delle nuove tensioni nel gruppo. Antonio Zequila, che fino a poche settimane fa sembrava essere uno dei concorrenti più apprezzati nella Casa, si sta isolando dal gruppo.

Antonio Zequila non ha gradito la nomination e si è sfogato con Paolo Ciavarro, nonostante il giovane non si sia trovato sempre d’accordo con le sue parole. “Er Mutanda” si è infuriato sia con Paola Di Benedetto che Patrick Ray Pugliese che, secondo lui, avrebbero giocato sporco.

L’attacco di Antonio Zequila

A causa di Patrick Ray Pugliese, l’attore si ritrova al televoto settimanale. Antonio Zequila non sembra aver apprezzato questa decisione, e durante una chiacchierata con il figlio di Eleonora Giorgi ammette che avrebbe voluto passare questa settimana con più tranquillità, anche se poi poteva essere eliminato durante la prossima puntata.

I toni comunque diventano più seri quando inizia a parlare di Patrick: “È un falso, è un gran giocatore e conosce bene le dinamiche del GF. Appena ha visto che non sono andato in finale si è galvanizzato ed essendo un giocatore mi ha sfidato ad andare in Nomination con lui”.

Paolo Ciavarro invece cerca di difendere la scelta presa da Patrick, dichiarando che se avesse avuto davvero una strategia avrebbe mandato al televoto una persona molto meno forte di Antonio Zequila. L’attore, nonostante queste parole, ammette di essere dispiaciuto dal comportamento di Ciavarro poiché non si è opposto alla sua nomination.

Antonio Zequila, che ha avuto già un duro litigio con Paola Di Benedetto a causa di Sara Soldati, si scaglia nuovamente contro l’ex madre natura: “Lei ha sputato solamente veleno nei miei riguardi, ed una donna così bella di 25 anni che si comporta in questo modo significa che ha più veleno che globuli rossi nel sangue”.