Grande Fratello Vip, confronto tra Antonella Elia e Fernanda Lessa

In questi giorni i telespettatori del “Grande Fratello Vip“, il reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini, hanno assistito ad una dura lite tra Fernanda Lessa e Antonella Elia. Questa discussione è scoppiata quando l’ex modella brasiliana ha rubato dei biscotti nell’armadio della Elia.

La Elia, dopo aver saputo di questo furto da Andrea Denver, ha iniziato a urlare contro Fernanda Lessa che si era giustificata dicendo che quei biscotti erano di tutti, arrivando anche alle mani. I coinquilini si sono intromessi per separarli ed è partita la lite tra due piccoli gruppi: da un lato ci sono Sossio Aruta, Andrea Denver e Paola Di Benedetto, dall’altra Antonio Zequila, Licia Nunez, Paola Di Benedetto e Sara Soldati.

Il confronto tra Antonella Elia e Fernanda Lessa

Alfonso Signorini, volendo chiarire la lite avvenuta durante la nottata, interviene nella Casa: “Ragazzi devo dire che vedervi litigare per dei biscotti è molto triste, comunque Fernanda sapendo che Antonella ha bisogno di questi biscotti per la sua allergia non è stato molto carino frugare nella sua borsa”.

Fernanda Lessa, molto delusa dal rimprovero fatto da Alfonso Signorini, rivela di avere frugato nell’armadio solamente per cercare una felpa, e soltanto dopo averli visti per puro caso ha deciso di riportarli in cucina. Incalzata ancora dal conduttore, dichiara che non sapeva di aver preso i biscotti di Antonella Elia.

L’ex valletta di Raimondo Vianello, con un pizzico di rammarico, interviene dicendo: “Non ho parole, mi hanno detto che ha anche alzato il mio letto e poi è corsa a ridere da Antonio Zequila”. A prendere le sue difese ci pensa Sossia Aruta, ove dichiara che Fernanda Lessa sapeva benissimo di trovarsi nell’armadio della Elia.

Nelle battute finali della discussione, Alfonso Signorini fa un appello ad entrambe: “Ragazzi io vorrei che voi vi scusaste perché non è stata una bella scena, cerchiamo di non farlo più”. Antonella Elia subito risponde di vergognarsi molto per quella scena, e Fernanda concorda con il suo pensiero.