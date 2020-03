GF Vip, Sossio Aruta asfalta Antonio Zequila: "Meglio lo slippino che Er Mutanda"

Volano offese nel corso dell’ultima puntata del Grande Fratello Vip – andata in onda mercoledì 25 marzo 2020 in prima serata su Canale 5 – dove Alfonso Signorini non ha potuto non trattare la querelle tra Fernanda e Antonella, che ha scatenato poi una lite tra Antonio Zequila e Sossio Aruta, intervenuti per separare le due coinquiline che dalle parole erano arrivate ben presto alle mani.

L’ex cavaliere del Trono over di Uomini e Donne è stanco dei continui attacchi del suo coinquilino, che trova sempre il modo e l’occasione per far sentire a disagio Sossio. Durante l’ultima diretta, Aruta sbotta e ammette di sentirsi quasi bullizzato da Antonio, che nei giorni scorsi lo aveva invitato in diverse occasioni a parlare in italiano.

Sossio Aruta e Antonio Zequila: sfiorata la rissa al Grande Fratello Vip

La ruggine tra i due concorrenti non sembra diminuire neanche durante la diciottesima puntata del reality show di Canale 5, che a causa dell’emergenza del Coronavirus si concluderà con qualche settimana di anticipo; infatti, come è stato confermato da Signorini nella scorsa puntata, la finale del Grande Fratello Vip 4 sarà l’8 aprile 2020.

Tra Zequila e Aruta lo scontro è sempre dietro l’angolo e mentre Sossio si alza per raccontare la sua verità ad Alfonso, Zequila rimane impassibile sul divano. Sossio va quindi all’attacco dicendo: “Mi hai bullizzato dicendo che non so parlare l’italiano” – poi l’affondo finale – “meglio lo slippino che Er mutanda“.

Dopo una lunga sequela di botta e risposta, Antonio ammette che la sua antipatia nei confronti di Sossio nasce dal fatto che è diventato finalista pur essendo entrato in gioco dopo, in tal senso le sue parole: “Ce l’ho col sistema. Lui è entrato a giochi fatti e per una coincidenza si ritrova in finale“.

Tra i due si riuscirà a trovare un punto di incontro, un abbraccio come c’è stato tra Fernanda Lessa e Antonella Elia nel corso dell’ultima puntata? Le due coinquiline hanno infatti capito di avere un background di dolore e di fragilità che le porta a reagire talvolta in modo sbagliato, aggressivo e decisamente fuori dalle righe. Chissà se la loro riappacificazione, prima dell’uscita di Fernanda dal gioco, possa ora essere d’esempio anche per gli altri coinquilini della Casa.