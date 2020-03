GF Vip, Ursula Bennardo al vetriolo contro i partner dei concorrenti

Dopo la lite tra Antonella Elia e Fernanda Lessa al Grande Fratello Vip, si è creata un’accesa discussione tra altri due inquilini della casa più spiata d’Italia, cioè Antonio Zequila e Sossio Aruta, che con il loro battibecco hanno infiammato il popolo dei social. A commentare l’accaduto è stata anche la compagna dell’ex cavaliere di Uomini e Donne, Ursula Bennardo che, saggiamente, ha gettato acqua sul fuoco, minimizzando l’accaduto.

Nonostante gli ematomi mostrati da Fernanda a Zequila – diretta conseguenza della colluttazione avuta con Antonella Elia -, Sossio Aruta ha continuato a prendere le parti dell’ex valletta di Mike Bongiorno, suscitando così non solo lo stupore di molti suoi coinquilini, ma anche la disapprovazione di buona parte del popolo del web, che invece invoca la squalifica della Elia.

A commentare lo screzio avvenuto tra Sossio e Antonio, è stata nelle ultime ore Ursula Bennardo, la compagna dell’ex cavaliere del Trono over, che recentemente ha dato alla luce la prima figlia della coppia, Bianca. La Bennardo, che sta vivendo insieme ai figli e lontana da Sossio la quarantena imposta dall’emergenza sanitaria per il Coronavirus, ha commentato le ultime vicende avvenute nella Casa dicendo: “Non voglio parlare male degli altri concorrenti. Credo che le immagini parlano da sole. In casa, come nelle nostre case, ormai c’è tensione, c’è nervosismo“.

Ursula ha infatti centrato il problema principale, cioè quello che ormai i concorrenti sono stanchi e anche abbastanza ansiosi per quello che sta capitando fuori dalla Casa di Cinecittà. La tensione è quindi palpabile e secondo l’ex dama e protagonista di Temptation Island Vip: “E’ giusto che si abbiano delle reazioni. Chi provoca o chi offende e pensa che l’altro che gli è di fronte debba restare impassibile mi sa di stupidotto e stupidotta. E’ normale avere avuto delle reazioni. Non condanno assolutamente“.

Per la Bennardo, insomma, le reazioni sono ormai da comprendere e perfino da prevedere, dunque per lei non c’è stato niente di esagerato. Chissà però se Alfonso Signorini la pensa allo stesso modo, oppure prenderà stavolta dei seri provvedimenti nei confronti della Elia, mettendo così a tacere una volta e per tutte le malelingue che ritengono che l’ex valletta sia la preferita del conduttore.

L’ex dama di Uomini e Donne prima di concludere il suo commento ha lanciato una frecciatina al vetriolo nei confronti dei partner degli altri gieffini, dicendo che sono persone che vogliono popolarità ma non la meritano assolutamente; persone che sanno solo offendere gli altri e che non riescono a dare un giudizio obiettivo.

Ursula poi lancia una frase enigmatica: “Quando finirà il Grande Fratello uscirà qualcosa fuori che neanche immaginate su queste persone che predicano benissimo ma si comportano una schifezza“. Che cosa avrà voluto dire Ursula? Forse conosce delle verità finora abilmente taciute? Nelle more di saperne di più, non ci rimane che guardare la puntata di questa sera, mercoledì 25 marzo 2020, in prima serata su Canale 5.