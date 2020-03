Coronavirus: la decisione di Mediaset sul futuro di "Striscia la notizia", "Amici" e "Grande Fratello Vip"

Con la morsa Coronavirus l’Italia intera si trova piegata dinanzi alla grande infettività del virus e numerosi sono stati i programmi che si sono trovati costretti a chiudere i battenti, o addirittura rinviarne la messa in onda, come nel caso dello show della Corrida, dove la presenza del pubblico era fondamentale.

Molti altri programmi invece si ritrovano a chiudere una volta esaurite le riserve delle puntate registrate, e questo vale sia per l’azienda Rai che Mediaset. Ma questa volta appare Mediaset a fare il primo passo avanti riguardo il futuro dell’azienda, nelle vesti di editore di informazioni in primis, e tv di intrattenimento poi.

A seguito della nuova stretta di maglie, emanata dal Presidente del Consiglio dei Ministri, nel tentativo di rallentare la diffusione del Coronavirus, anche Mediaset, dopo un’attenta analisi del comunicato, ha deciso di emanare il suo comunicato ufficiale, in cui è possibile leggere quanto segue: “Mediaset ha deciso di continuare ad assicurare al pubblico una programmazione televisiva completa anche dopo l’attento esame del nuovo decreto del Presidente del Consiglio che inasprisce le misure di contenimento.”

Una decisione che di certo appare coraggiosa, viste anche le dinamiche odierne, ma Mediaset dunque appare più che decisa a voler continuare la sua battaglia al Coronavirus, non chiudendo i battenti, bensì continuare a dare informazione, continuare a trasmettere i propri programmi, anche solo per dare alla popolazione delle distrazioni in più.

L’azienda aggiunge nel comunicato: “Mediaset da settimane sta facendo tutto il possibile a livello organizzativo per garantire da editore il proprio servizio per il pubblico” decidendo di fatto di far continuare le trasmissioni dei suoi programmi di punti, come Grande Fratello Vip, Amici di Maria De Filippi e Striscia la Notizia. In ultimo Mediaset ringrazia tutto il suo staff di tecnici e produttori: “Un sincero ringraziamento ad autori, conduttori e tecnici che hanno condiviso con l’Azienda la scelta di fornire un servizio televisivo completo a tutto il paese“.