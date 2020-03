GF Vip, va in scena la pace tra Antonella e Fernanda. La Lessa viene eliminata dal gioco

Mercoledì 25 marzo è andata in onda la terzultima puntata del “Grande Fratello Vip“. E’ stata una puntata davvero scoppiettante e al centro dell’attenzione non poteva non esserci la violenta lite, consumatasi nelle scorse ore, tra le concorrenti Antonella Elia e Fernanda Lessa. Le due, tra le quali non scorre buon sangue fin dall’inizio di questa avventura, hanno litigato a causa dei alcuni biscotti che la Lessa avrebbe rubato alla Elia.

La discussione ha innescato una serie di meccanismi in casa e ha portato altri vip a litigare tra loro, come Sossio e Antonio Zequila. Durante la diretta Alfonso Signorini dopo averle bacchettate entrambe, ha fatto una sorpresa ad ognuna di loro, complice il fatto che ambedue fossero al televoto. Con loro anche Licia Nunez, ma l’attrice è stata la prima a salvarsi e così la lotta si è ridotta a due, tra le due donne che nella casa si sono tanto odiate.

Dopo essersene dette di tutti i colori anche durante la puntata, Signorini ha chiamato dapprima la Lessa in mistery room e ha raccontato del suo passato difficile, doloroso e complicato, il momento è stato davvero emozionante per tutti. E’ poi toccato poi ad Antonella recarsi nella stessa stanza e una volta lì, anche la sua vita passata, faticosa e infausta è venuta fuori e quel momento, esattamente come quello dedicato a Fernanda è stato molto toccante.

Signorini non riusciva più a parlare e così ha lasciato la parola a Pupo che le ha definite simili. Il conduttore in accordo con le parole espresse dall’opinionista ha chiesto alle due donne una cosa molto bella, ovvero che facessero la pace. Le due hanno accettato e una volta che Antonella è tornata in salone, Fernanda si è alzata ed entrambe si sono lasciate andare ad un lungo e commosso abbraccio.

Alfonso ha fatto i complimenti alla Elia e alla Lessa, definendole due belle persone. Il televoto ha decretato l’uscita di Fernanda e prima che quest’ultima lasciasse la casa ha messo le cose a posto con la sua nemica Antonella. Il momento è stato molto bello e chissà se quando anche la Elia uscirà, lei e Fernanda avranno modo di parlarsi e magari diventare amiche.