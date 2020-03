Grande Fratello Vip, Antonella Elia contro Patrick Ray Pugliese: "Fa il lecchino con tutti"

Continuano i pettegolezzi tra i concorrenti del “Grande Fratello Vip“, il reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini insieme a Pupo. Ormai mancano pochissime settimane per la puntata finale, ed i ragazzi si stanno togliendo gli ultimi sassolini dalle scarpe.

Antonella Elia, con l’uscita di Valeria Marini, si scaglia nuovamente contro Patrick Ray Pugliese. I due hanno avuto già una furente lite un mese fa, con il gieffino che ha poi deciso di chiedere scusa alla Elia per delle offese dette nel corso di una diretta.

Antonella Elia attacca Patrick Ray Pugliese

Durante una chiacchierata con Andrea Denver, la Elia etichetta Patrick come una persona falsa, che userebbe la sua simpatia solamente per un secondo scopo. Il modello però non sembra essere d’accordo con queste affermazioni, e cerca in tutti in ogni modo di prendere le difese di Patrick.

Queste sono le affermazioni di Antonella Elia nei confronti di Patrick Ray Pugliese: “Lui fa lecchinaggio. Vuole tenere buoni rapporti con tutti e utilizza questi metodi da bambinone. Non è un giudizio negativo, è la realtà”.

L’attacco della gieffina non si ferma qui e svela un pettegolezzo: “Una volta sono uscita, stavo parlando con Adriana e lui (Patrick ndr.) dava del millantatore ad Antonio Zequila. Uno che dice ad una persona che è un millantatore non può comportarsi da amico. Millantatore è una parola grave. Lui tira l’acqua da ogni mulino, noi siamo i mulini, e vuole tenere i buoni rapporti, però dietro si fa scappare le cose per difendere i suoi amici più cari”.

Analizzando le dichiarazioni di Antonella Elia, Patrick quindi si comporterebbe in questa maniera solamente per risultare simpatico e conquistarsi un posto per la finale del “Grande Fratello Vip“. Andrea Denver, oltre a difendere Patrick, critica gli ultimi comportamenti di Antonio Zequila, rivelando comunque di non vederlo come un rivale.