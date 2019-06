Grande Fratello 16, Matteo Salvini commenta la finale: "Come si può stare senza per tutti questi mesi?"

Nella giornata del 10 giugno è andata in onda la finale del “Grande Fratello Nip“, il reality show di Canale 5 condotto da Barbara D’Urso con i due opinionisti Cristiano Malgioglio e Iva Zanicchi. Una diretta ricca di sorprese, con ospiti Taylor Mega e Veronica Satti con il padre Bobby Solo che hanno regalato le ultime gioie ai telespettatori da Casa.

Tra i fan di questa edizione del “Grande Fratello” sembra esserci il nostro Ministro degli Interni Matteo Salvini. Il leader della “Lega”, in passato, aveva già mostrato di essere un appassionato del “GF” pubblicando una fotografia mentre guardava la trasmissione. Tuttavia, in quella circostanza aveva portato con sé numerose critiche, poiché nella stessa giornata la cattedrale di Notre-Dame a Parigi era stata colpita da un brutale incendio.

Le parole di Matteo Salvini sul Grande Fratello 16

Sui propri social network, Matteo Salvini ha pubblicato una fotografia della vincitrice Martina Nasoni, scrivendo una piccola didascalia paragonando il reality show con il nostro campionato calcistico: “E anche quest’anno è andata! Il Grande Fratello come la Serie A: come si può stare senza per tutti questi mesi?? Dai, un sorriso allunga la vita”.

Le critiche non sono mancate sotto alla pagina Facebook per aver deciso di pubblicare questa fotografia dedicata al Grande Fratello: “Sono un sostenitore di Matteo Salvini ma questa uscita se la poteva risparmiare. Il ministro dell’interno che commenta riguardo a uno dei programmi più trash della tv non si può sentire” oppure: “Per i complimenti al GF dovrebbero toglierti i voti che ti hanno dato”.

Ritornando alla finale, Martina Nasoni è riuscita a trionfare contro gli altri tre finalisti, tra cui Daniele Dal Moro, Gianmarco Onestini, Gennaro Lillio e infine Enrico Contarin. Quest’ultimo, prima di conquistare la vera finale, ha dovuto superare un televoto contro Francesca De André ed Erica Piamonte.