Grande Fratello 16, la vincitrice è Martina Nasoni

Nella giornata del 10 giugno è andata in onda la finale del “Grande Fratello 16” condotto da Barbara D’Urso su Canale 5, in cui abbiamo potuto assistere alla vittoria di Martina Nasoni, conosciuta per essere ispiratrice di Irama per la sua canzone “La ragazza con il cuore di latta” presentato alla 69ª edizione del Festival di Sanremo.

La gieffina è riuscita a conquistare la vittoria con molta calma, conquistando il cuore dei telespettatori del reality show di Canale 5 con la dolcezza e sincerità. Vince questa finale con il 60% di preferenze battendo l’altro outsider Enrico Contarin. Il premio assegnato alla nuova vincitrice del programma è pari a 100.000 euro.

Ecco chi è la vincitrice della sedicesima edizione del Grande Fratello

Martina Nasoni è nata a Terni il 3 aprile 1998. In passato ha partecipato a numerosi concorsi di bellezza come Miss Umbria e Miss Italia. Come più volte rivelato, il suo sogno è sempre stato sempre quello di ritagliarsi un suo spazio nel mondo dello spettacolo, e proprio per questo motivo dopo il Liceo Artistico ha iniziato ad intraprendere la strada come modella.

La gieffina soffre di un disturbo cardiaco congenito, ereditato dalla madre, che ha richiesto un intervento di bypass. Questo però non ha mai fermato mai le ambizioni della neo vincitrice del Grande Fratello 16, poiché in questi anni ha affrontato i problemi della vita sempre con il sorriso.

Durante la prima puntata, Martina Nasoni aveva deciso di farte un appello proprio ad Irama: “Che mi accompagni in questo viaggio e quando sarà il momento mi aiuti a restare dentro con i suoi voti. Ci siamo conosciuti quest’estate, gli ho raccontato un po’ di cose mie e ha pensato bene di farci una canzone. Ovviamente ci sono anche cose che non ho vissuto per fortuna. Sentirle cantare sul palco di Sanremo è stata un’emozione enorme”.

Resta celebre anche il suo sfogo dopo l’ennesimo ricevuto da parte del bel modello Daniele Dal Moro. La ragazza infatti, con la sua solita ironia, in quella circostanza si è definita cardiopatica, sfigata in amore e pure una deficiente.