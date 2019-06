Grande Fratello 16, entrano nella Casa Veronica Satti e Bobby Solo: "Il GF ha fatto un miracolo con noi"

Puntata ricca di ospiti in questa finale del “Grande Fratello 16”, il reality show di Canale 5 condotto da Barbara D’Urso insieme ai due opinionisti Cristiano Malgioglio e Iva Zanicchi. Nella Casa prima entra Taylor Mega, che ha avuto un duro confronto con Francesca De André, e poi successivamente Veronica Satti ed il padre Bobby Solo.

Negli anni passati, più volte Veronica Satti, sia negli studi di “Domenica Live” che di “Pomeriggio Cinque“, entrambe le trasmissioni condotte da Barbara D’Urso, si è lamentata dell’assenza del padre Bobby Solo. L’esperienza avuta nella scorsa edizione del “GF” però è servita proprio per ricreare nuovamente un’armonia familiare che mancava da ben 15 anni.

Le parole di Bobby Solo e Veronica Satti

Entra nella casa per prima la ragazza: “Io sono una testimonianza perché il Grande Fratello ha fatto un miracolo con me. Io sono la figlia di Bobby Solo e per 15 anni, non ci siamo visti. Grazie al Grande Fratello, perché lui mi ha raccontato che la sera mi guardava e mi vedeva tranquilla e così lui si è avvicinato. A volte, bisogna abbandonare il livore, abbandonare la rabbia, il rancore, perché anche i genitori sono adulte ma anche persone, soffrono e hanno insicurezze come noi, e hanno tante responsabilità”.

Tuttavia, ci tiene a sottolineare di non aver mai giustificato la latitanza paterna. Oggi però, dopo 15 anni che non si parlavano, sono diventati una vera e propria famiglia. Infine, ci tiene a ringraziare la conduttrice Barbara D’Urso, poiché è grazie a lei che ha avuto il coraggio di tirare fuori gli attributi.

Successivamente, entra dagli altri concorrenti anche Bobby Solo, con Veronica Satti che aggiunge: “Quando ci siamo rincontrati, non ci siamo chiesti il perché, nonostante le guerre pesanti… Ci siamo abbracciati e ci continuiamo ad abbracciare”. Infine, il cantante rivela che ha trovato in lei delle grandi somiglianze con il suo carattere.

Infine, Bobby Solo con l’ausilio della sua chitarra, ha cantato “Zingara”, la canzone che vinse l’edizione 1969 del Festival di Sanremo insieme all’opinionista del “Grande Fratello” Iva Zanicchi.