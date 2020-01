GFV, Antonella Elia emoziona rivelando il suo doloroso passato. Signorini va in suo aiuto: "Non sei brutta, sei vera"

Il “Grande Fratello Vip 4” continua a regalarci nuove emozioni grazie ad Antonella Elia che, con le sue vicende personali, è stata tra i protagonisti dell’ultima puntata – andata in onda venerdì 24 gennaio 2020 -, regalando al pubblico dei momenti di autentica commozione, sensazioni che hanno fatto vibrare le corde dell’anima di molti telespettatori.

La quarta edizione del celebre reality show dedicato ai vip e targato Mediaset convince sempre più; se inizialmente il passaggio della conduzione da Ilary Blasi ad Alfonso Signorini poteva lasciare qualche dubbio o perplessità, ora invece i veri protagonisti sono diventati i coinquilini della casa, che giorno dopo giorno, stiamo incominciando a conoscere sempre più.

Lo sfogo di Antonella Elia

Non tutti erano, infatti, a conoscenza del drammatico vissuto di Antonella Elia – ex concorrente de “L’Isola dei Famosi”, ma conosciuta ai più per essere stata valletta di Raimondo Vianello, Mike Bongiorno e protagonista di alcuni programmi cult di Gianni Boncompagni – che vediamo sempre così fresca e sorridente, con quella sua aria disincanta, da eterna bambina.

Le cose non sono mai come appaiono e la storia di Antonella ce lo insegna più che mai. L’abile conduttore ha voluto portare in scena anche questo vissuto così doloroso della Elia; una storia drammatica in cui in tanti si sono ritrovati e rispecchiati, ma che ha svelato il lato più fragile e bello della showgirl, che si è lasciata andare ad uno sfogo senza precedenti durante un recente confessionale.

Nel corso dell’ultima puntata del Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini ha quindi fatto vedere un confessionale della Elia, durante il quale la torinese ha svelato il suo passato: “Per me è un tasto dolente quando tutti parlano dei loro genitori. Io non ce l’ho e non l’ho mai avuta mia madre“.

La perdita dei genitori

La mamma, si sa, è un punto di riferimento fondamentale per l’esistenza di un bambino. Antonella ha dovuto far i conti sin da piccola con questa assenza, tanto che oggi la showgirl ritiene di non avere le capacità di crearsi una famiglia proprio per questo motivo. La Elia, oltra alla mamma, ha perso in giovane età anche il papà.

Due perdite importanti che però sembra non siano state colmate dall’affetto dei parenti, in tal senso le parole della gieffina: “Io non ho neanche i parenti“. Nel corso del lungo ed emozionante confessionale che la Elia ha fatto, la concorrente ha poi parlato del fatto che tra le cose che le sono mancate più di tutte c’è anche la sicurezza, cioè quella sensazione bellissima che può provare solo chi sa di poter tornare a casa e trovare conforto.

Antonella Elia fa mea culpa ed ammette di essere stata ipercritica anche nei confronti delle critiche lanciate nella casa e nei confronti di Valeria Marini. Nuda davanti alle sue ferite dell’anima, la Elia ammette candidamente di sentirsi brutta, anche per le cose che dice. La gieffina piange ed insieme a lei piangono milioni di telespettatori, che in quel dolore si sono ritrovati e che avrebbero solo voluto stringere tra le braccia la Elia, per poter lenire solo in parte i dolori stratificati e subiti da una vita intera.

La showgirl rivela di aver sempre vissuto con il pensiero di non poter trovare conforto da nessuna parte. Quando vede le foto in cui abbracciava la sua mamma, Antonella ha ammesso di pensare: “Che calore avrò provato?“. Il trascorrere del tempo tende a far dimenticare sensazioni ed emozioni; per la Elia è difficile ricordare e ricostruire questa parte della sua identità.

Oggi la gieffina ha dichiarato di sopravvivere e quando arriva la felicità cerca di viverla pienamente. Quando si entra a far parte del meccanismo del gioco del Grande Fratello Vip, si sa, le corazze che si indossano all’esterno vengono meno, quindi – come ha detto la Elia – è come se si scoprissero tutti i nervi, mostrandosi nudi dinanzi alle proprie contraddizioni e fragilità. Antonella si sente brutta, ma stavolta è Signorini, che dando voce al pensiero di milioni di telespettatori, ha rincuorato la showgirl dicendo: “Non sei brutta, sei vera!”.