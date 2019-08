Ilary Blasi invita a salire sul suo yacht un paparazzo che voleva fotografarla e gli offre pure il sushi

Ilary Blasi, ex conduttrice del reality show “Grande Fratello Vip“, è tornata alla ribalta della cronaca rosa, oltre che per la realizzazione di una esilarante sitcom insieme al marito Francesco, anche per un diverdente fuori programma che è accaduto nei giorni scorsi alla showgirl, che ha ripescato dal mare un paparazzo.

Sono ormai finiti i tempi in cui i fotoreporter s’inventavano qualsiasi travestimento pur di non essere scoperti dai vip, che ignari della loro presenza si lasciavano andare; la situazione sembra essere ormai inversa, infatti, come ha raccontato Ilary in una recente Instagram Stories non solo ha beccato il paparazzo in mare che voleva paparazzarla, ma lo ha pure invitato sul suo yacht al largo di Sabaudia, ma lo ha invitato pure a salire a bordo.

Ilary Blasi fa salire sul suo yacht il paparazzo

Ilary e Francesco Totti sono amatissimi dal pubblico televisivo, e non solo, per la loro grande umiltà e semplicità, che si attesta anche nei piccoli gesti della coppia, come quello fatto in mare nei confronti di chi in quel momento voleva inceve “rubare” dei momenti di privacy e di intimità familiare della noto coppia dello showbiz.

Sembra che a sollecitare l’invito a salire a bordo dell’imbarcazione dei Totti sia stata un’avaria al gommone su cui viaggiava il fotoreporter; Ilary e Francesco non ci hanno pensato due volte ad andare in soccorso dell’uomo, in evidenti difficoltà, quindi poi hanno ironizzato sui social dicendo: “La verità è che noi il paparazzo ce lo portiamo direttamente da casa“.

A bordo dello yacht dei Totti, il paparazzo ha potuto godere oltre che della massima ospitalità anche di un pasto a base di sushi. Insomma, ancora una volta Francesco e Ilary hanno fatto centro, con i loro modi di fare che li fanno sempre più percepire come delle persone comuni, lontano dal glamour e dalle luci della ribalta.