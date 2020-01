Grande Fratello Vip, nuove confessioni notturne di Pago su Serena Enardu: "Non voglio pentirmi"

Nelle ultime ore Pago, concorrente della quarta edizione del Grande Fratello Vip, è tornato a catalizzare l’attenzione del pubblico televisivo grazie ad alcune confessioni notturne fatte nelle ultime ore a Paola Di Benedetto. Il reality di Canale 5, condotto quest’anno da Alfonso Signorini, entra così sempre di più nel vivo, assicurando nuovi colpi di scena di cui si parlerà molto dentro e fuori la Casa di Cinecittà.

La tormentata storia d’amore tra Pago e Serena Enardu ha appassionato – e diviso – il pubblico televisivo già a Temptation Island, ancor più al Grande Fratello Vip. Dopo la decisione di porre fine alla loro relazione Pago ha cercato – a fatica – di voltare pagina, ma il sentimento nei confronti di Serena non è facile da soffocare.

Le confessioni notturne di Pago su Serena

L’ex marito di Miriana Trevisan non sembra al momento pronto per ritornare con Serena; a rivelarlo è stato lo stesso gieffino che lasciandosi andare la scorsa notte a delle confidenze con Paola Di Benedetto ha detto: “Adesso sto pensando a cosa devo fare, vorrei tornare da lei, ma non voglio pentirmi“.

Pago ha commentato anche l’esperienza vissuta insieme a Serena a Tempetation Island Vip, un viaggio nei sentimenti che, considerata la fragilità della relazione tra Pago e Serena, poteva anche essere risparmiato. A tal proposito il cantante ha infatti aggiunto: “Lei ha sbagliato ad arrivare là in una condizione così delicata, colpa mia anche di non averlo capito, ma se avessi saputo non avrei mai rischiato“.

La paura di soffrire ancora sembra essere l’unico deterrente che blocca il ritorno di Pacifico nelle braccia di Serena. Il gieffino quindi non vuole più aver dubbi, prima di dare fare un passo verso Serena vuole quindi essere più che sicuro, al fine di evitare futuri ripensamenti. Il gesto fatto recentemente da Serena lo ha sicuramente riempito di gioia, ma non è sufficiente per prendere una decisione definitiva.

L’entrata nella casa del Grande Fratello Vip di Serena non ha dunque fatto capitolare il gieffino, che ora più che mai ha intenzione di fare chiarezza dentro i suoi sentimenti. Ci riuscirà?