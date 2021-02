GF Vip, Zorzi su Giulia Salemi: "È come Amy Winehouse": il web insorge

Scattano ulteriori polemiche su questa quinta edizione del “Grande Fratello Vip“, condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. Oramai la trasmissione non sembra conoscere più pace dopo la squalifica data ad Alda D’Eusanio per le dichiarazioni fatte sulla coppia formata da Laura Pausini e Paolo Carta, a causa delle quali la giornalista ha ricevuto una denuncia.

In questi giorni anche Samantha De Grenet è entrata nell’occhio del ciclone per aver dato dell’autistico all’ex tronista Andrea Zelletta. Il pubblico su questa vicenda ha chiesto la squalifica immediata, ma è oggettivamente difficile immaginare vedere Alfonso Signorini prendere un provvedimento così serio e importante ai fini del gioco a poche settimane dalla finale.

Le accuse piovute su Tommaso Zorzi

Intanto anche l’ex concorrente di “Riccanza” si trova al centro di una bufera mediatica a causa di una frase su Giulia Salemi. Come si può vedere in alcuni video pubblicati su Twitter, l’influencer ha voluto ironizzare sulla passione di Giulia per il vino, bevendo anche qualche bicchiere in serata per strappare un sorriso agli altri concorrenti nella casa.

Successivamente però arriva una forte dichiarazione da parte di Zorzi, il quale viene spalleggiato anche da Andrea Zenga, che attira le critiche sui social network: “Giulia è tipo Amy Winehouse… Non ce la fa… Adesso le prenotiamo due settimane a San Patrignano quando esce”, per poi concludere con un’ultima battuta: “Giulia oggi zompa a piedi pari l’aperitivo, perché altrimenti uscita da qua dobbiamo portarla davvero a disintossicarsi”.

Il pubblico su Twitter chiede dei provvedimenti molto severi per via di questa frase detta da Zorzi, ma sembra davvero improbabile che Signorini possa privarsi del suo concorrente di punta proprio nelle ultime battute del GF Vip. La battuta però è diventata immediatamente virale, poiché Amy Winehouse si trova da molte ore in cima ai trend topic.