GF Vip, Samantha De Grenet accusa Andrea Zelletta di essere autistico: ora rischia la squalifica

La quinta edizione del “Grande Fratello Vip“, condotta da Alfonso Signorini, con il passare delle settimane sta iniziando a degenerare a causa delle numerose gaffe dei concorrenti. Le ultime accuse sono piovute su Alda D’Eusanio, a cui sono bastati pochissimi giorni per beccarsi la denuncia di Laura Pausini e Paolo Carta, a causa di alcune dichiarazioni della giornalista.

Purtroppo la situazione non sta migliorando, anzi nella giornata del 15 febbraio sono arrivate delle dichiarazioni ancora più pesanti da parte di Samantha De Grenet su Andrea Zelletta. Per questo motivo i telespettatori sui social network chiedono la squalifica immediata nei suoi confronti, anche se sembra molto difficile che Signorini possa chiudere un occhio.

Samantha De Grenet a rischio squalifica

Subito dopo la puntata andata in onda il 15 febbraio come al solito alcuni concorrenti si sono trattenuti nel salotto per discutere della diretta appena finita. Come riportato dal sito “The Social Post” la De Grenet, insieme a Pierpaolo Pretelli, Tommaso Zorzi, Andrea Zelletta, hanno provato a ricordare i momenti salienti della quarta edizione del “GF Vip”, parlando soprattutto della finale vinta da Paola Di Benedetto.

Quello più preparato è quello che Andrea Zelletta, ove incredibilmente spiega passo per passo ogni dettaglio di quella finale del “GF Vip”. Quindi a questo punto arriva l’accusa di Samantha De Grenet: “Sembri autistico in questo momento, come fai a ricordarti tutte ‘ste cose?”. Una frase detta probabilmente con molta ironia, ma questa rivelazione potrebbe costare la sua squalifica dalla trasmissione.

Se la squalifica avvenisse per davvero, sarebbe la sesta in questa quinta edizione del GF Vip. Fino a questo momento, oltre alla già citata Alda D’Eusanio, sono stati allontanati Filippo Nardi, Stefano Bettarini, Denis Dosio e Fausto Leali. Staremo a vedere come si comporteranno gli autori, ma sicuramente la vicenda non passerà inosservata e come minimo Signorini ne parlerà nella prossima puntata in onda il 19 febbraio.