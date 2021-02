Laura Pausini e Paolo Carta hanno denunciato Alda D’Eusanio: il comunicato

L’ufficio stampa Goigest, che si occupa dei rapporti con la stampa di vari artisti di fama internazionale, tra cui Laura Pausini, ha appena emanato un comunicato per informare della denuncia da parte della cantante e del suo compagno, Paolo Carta, contro Alda D’Eusanio, colpevolte di affermazioni gravissime sul conto della coppia. Il “fattaccio” è avvenuto nel corso della diretta del Grande Fratello Vip 5, in onda su Mediaset Extra, canale 55.

Mentra la regia metteva come sottofondo musicale nella Casa alcune canzoni di Laura Pausini, la 70enne giornalista ha dichiarato che la cantante verrebbe picchiata dal compagno storico, il produttore e chitarrista Paolo Carta. Affermazioni menzognere e illazioni completamente infondate che di certo non potevano restare impunite. E infatti la decisione di denunciare è stata immediata.

La reazione di Laura Pausini e Paolo Carta: la coppia è passata alle vie legali

Come fa sapere Goigest tramite la pagina ufficiale Facebook della Pausini, a ricevere il mandato di agire contro tutti i soggetti responsabili delle gravissime affermazioni pronunciate nella Casa del GF Vip 5 è l’avvocato Pier Luigi De Palma. Poiché si parla di “soggetti responsabili” e non della sola D’Eusanio, è altamente probabile che la cantautrice abbia denunciato anche autori e produzione, ovvero quanti hanno dato parola alla giornalista nel loro programma.

“Troviamo assurdo che sia consentito dire cose così false e gravi nell’ambito pubblico e in questo caso di una trasmissione televisiva” fanno sapere Paolo Carta e Laura Pausini tramite il loro legale. E ancora: “Nessuno può permettersi di attribuirci cose che sono lontane anni luce dal nostro modo di vivere, di educare e di rapportarci all’interno della nostra famiglia”. Davanti a una cosa così “grave ed insensata”, la coppia ha dichiarato di non poter far altro che affidarsi alla giustizia, per tutelare.

Sempre sui social ufficiali, viene fatto sapere inoltre che l’eventuale (e assolutamente certo) risarcimento per il danno arrecato verrà interamente devoluto alle associazioni che si battono per contrastare la piaga della violenza sulle donne. Cosa succederà adesso? Oltre la denuncia, Alda D’Usanio verrà squalificata dal gioco? Staremo a vedere cosa succederà nelle prossime ore.