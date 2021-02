GF Vip, Alda D’Eusanio accuse choc al compagno di Laura Pausini: "La picchia, la riempie di botte"

E’ entrata da pochi giorni nella casa del “Grande Fratello Vip” e già Alda D’Eusanio sta facendo discutere e non poco. Le sue asserzioni sono forti, molto forti e ha già rischiato la squalifica per una parola a sfondo razzista, pronunciata. Alfonso Signorini però ha stabilito di lasciare al pubblico sovrano l’ardua sentenza e i telespettatori hanno deciso di salvare la giornalista, attraverso un televoto flash.

La questione ha scatenato non poche polemiche, anche perché all’inizio del reality per lo stesso motivo, al cantante Fausto Leali toccò una sorte differente: squalifica immediata decisa dagli autori. Non è finita però, nei giorni scorsi, la D’Eusanio ha fatto alcune affermazioni anche sul conto di Maria De Filippi, dichiarando che è una donna che sta solo in televisione e non sa cosa voglia dire essere madre.

Adesso ci risiamo. Alda questa volta si è resa protagonista di frasi choc, gravi, gravissime, ad indirizzo di Paolo Carta, compagno della cantante Laura Pausini. Le illazioni della gieffina sono molto pesanti, difatti a suo dire, il musicista sarebbe violento con la sua compagna. Mentre i ragazzi si preparavano per la diretta, il GF ha messo della musica di Laura e lì le esternazioni choc della giornalista.

“Che poi questa qui c’ha uno che la mena, la crocchia in una maniera. Lui è un chitarrista che sta con lei e le ha dato anche una figlia, pare che la crocchi di botte“, queste le parole incredibili che la D’Eusanio ha pronunciato. Questa volta Alda l’ha sparata davvero grossa, grossissima e con molta probabilità ci sarà una reazione da parte della Pausini e del suo compagno.

Il popolo del web è subito esploso e si è schierato contro la D’Eusanio. Sicuramente, Alda passerà alla storia del reality per i diversi scivoloni di cui si è resa protagonista nei pochissimi giorni che è rinchiusa nella casa del GF Vip. Le illazioni mosse nei riguardi di Paolo Carta però, sono gravissime e di certo non possono passare in sordina.