Dayane Mello sta vivendo uno dei periodi più difficili all’interno della casa del “Grande Fratello Vip” per la scomparsa del fratello Lucas. Questa notizia terribile ha in realtà scioccato tutti i concorrenti della quinta edizione del reality show, abbassando ancora di più il morale tra i vipponi.

I ragazzi in queste ore starebbero pensando anche di lasciare in massa la casa del “GF Vip” nella giornata dell’8 febbraio, concedendo così a Dayane Mello la vittoria finale e il montepremi di 100.000 mila euro. Tuttavia si stanno impegnando al massimo anche per tenere il morale della brasiliana il più alto possibile.

Stefania Orlando prende le difese di Dayane Mello

Partendo dall’inizio, Dayane Mello viene dapprima richiamata dagli autori per poi rientrare nella casa rivelando la brutta notizia agli altri ragazzi: “Lui è il mio unico fratello da parte di mio papà e sua moglie. Io sono nata e cresciuta con lui. Non posso andare in Brasile perché devo stare in quarantena, non posso stare fuori perché sarei stata in un container dove non potevo abbracciare nessuno, almeno qui posso abbracciarvi”.

Proprio per questo motivo Dayane Mello ha deciso di restare nella casa, dal momento che in Brasile a causa delle ultime restrizioni non può andarci mentre in Italia, come da lei stesso rivelato, non avrebbe possibilità di abbracciare nessuna persona a causa delle restrizioni. Questa decisione in realtà non è stata presa benissimo da tutti i fan del “Grande Fratello Vip”, poiché in molti si sarebbero aspettati un addio per stare insieme alla famiglia e rispettare il lutto del fratello Lucas.

I vipponi hanno però capito il suo stato d’animo appoggiando la sua scelta, in particolar modo Stefania Orlando prende le sue difese: “Io rispetto la sua scelta di essere rimasta. Lei evidentemente in noi vede una famiglia e ha bisogno di stare con noi. Ha bisogno di stare qui”. Ad appoggiare le sue parole ci pensa Alda D’Eusanio: “Vuol dire che veramente è sola, non ha nessuno”.