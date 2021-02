GF Vip, Signorini lancia una stoccata a Rosalinda: "Sei abbastanza esperta di strategia, facevi finta di essere fidanzata"

La puntata del “Grande Fratello Vip” andata in onda il 22 febbraio, è stata davvero scoppiettante. Andrea Zenga è stato eliminato, Dayane ha confessato di essersi innamorata di Rosalinda e il putiferio è accaduto. Il rapporto tra la Mello e la Cannavò è totalmente naufragato e l’ultimo gesto di Dayane, lo testimonia: ha nominato Rosalinda.

In molti non hanno creduto al legame tra la Cannavò e Zenga e durante la diretta se ne è parlato ampiamente. Anche Massimiliano Morra è intervenuto, ribadendo il suo pensiero e cioè che tra i due sia tutto finto e di essere d’accordo col pensiero di Dayane. L’attrice siciliana si è ovviamente difesa, rimarcando che il suo interesse per Andrea è reale e sincero.

Nella questione ci ha messo lo zampino anche Alfonso Signorini, il quale ha lanciato una pesante stoccata ai danni della Cannavò. Il conduttore ha rimarcato il passato dei due attori, quando fingevano di essere fidanzati per guadagnarsi le copertine dei migliori rotocalchi. Rosalinda è stata attaccata da più fronti e difatti è poi scoppiata in lacrime.

“Anche tu e Massimiliano avete fatto una strategia di comunicazione. Siete abbastanza esperti di strategia, quando facevate finta di essere fidanzati. Quando le cose vanno dette, vanno dette“, questa la stoccata di Signorini a Rosalinda. Il conduttore ha asserito come la gieffina sia un’esperta di strategie di comunicazione, dato che appunto in passato lo ha fatto.

La tensione in studio è stata altissima, il post puntata incandescente e anche se siamo alle battute finali di questa interminabile edizione del “Grande Fratello Vip”, i gieffini non smettono di sparare cartucce super trash. I giochi sono ancora aperti e le carte non fanno altro che mescolarsi, con i vipponi che sorprendono sempre più. Il prossimo 1 marzo però c’è la finale e sarà finalmente decretato il vincitore.