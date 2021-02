GF Vip, Dayane criticata per aver tradito Rosalinda mandandola al televoto

Dayane Mello è stata la protagonista indiscussa di questa diretta del “Grande Fratello Vip“, il reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. Si ritorna nuovamente a parlare dell’amicizia tra lei e Rosalinda Cannavò e, nonostante il confronto faccia a faccia, la situazione non riesce a migliorare.

L’ex concorrente di “Pechino Express”, chiamata da Alfonso Signorini, rivela un particolare molto importante su Rosalinda: “Era amore, non era amicizia. In passato ho amato un’altra donna, con Rosalinda però non è sbocciata. Fuori da questa casa? Non nascerà niente, lei è innamorata di Zenga”.

Dayane tradisce Rosalinda e la manda al televoto

Al termine della puntata del 22 febbraio gli inquilini vengono chiamati nuovamente a fare delle nomination e ovviamente vengono esclusi i tre finalisti già scelti durante le scorse settimane: Dayane Mello, Tommaso Zorzi e Pierpaolo Pretelli. I quattro non ancora finalisti, Samantha De Grenet, Andrea Zelletta, Stefania Orlando e Rosalinda Cannavò, sono di fronte a un tavolo e chi pesca la piramide con una base di colore nero deve scegliere con chi fare coppia.

A trovarlo è Zelletta, che decide di fare coppia con Samantha, mentre l’altra coppia che si forma è composta da Rosalinda e Stefania. Qui i tre finalisti già scelti nei mesi scorsi entrano i gioco e scelgono la coppia che deve andare immediatamente al televoto: Tommaso Zorzi sceglie ovviamente Samantha e Andrea per via della sua amicizia con Stefania Orlando, mentre Pretelli sceglie Rosalinda e Stefania. Incredibilmente anche Dayane sceglie quest’ultima coppia, tradendo completamente la fiducia dell’attrice.

Tutti si scagliano contro Dayane

Oltre ai social network, che si sono scatenati con i commenti negativi nei confronti della Mello, anche lo studio e i concorrenti nella casa sono poco convinti dalla sua scelta. La più delusa è Antonella Elia, che fa capire di essersi pentita per aver preso le sue parti: “Ti ho sempre difesa ma con stasera con me hai chiuso: c’è un limite a tutto. Non puoi tradire la ragazza che dici di esserne innamorata: sei un lupo”. Dayane rivela che in quel momento si sentiva di salvare Samantha, mentre la contessa De Blanck parla di “vendetta d’amore“.

La Orlando invece lancia l’ennesima frecciatina nei confronti di Dayane: “Hai appena detto che l’hai fatto perché non mi vuole in finale. Tu tradisci la tua amica pur di non avere me in finale: ma pensa come sei Dayane! E poi fa la morale a noi sull’amicizia”. Anche Zorzi si unisce a questo discorso, invitandola a non criticare più il suo modo di vedere l’amicizia.

Ovviamente gli strascichi di questo tradimento vengono discussi anche dopo l’ultima diretta del GF Vip: Tommaso e Stefania criticano ancora la decisione presa da Dayane ed entrambi si sono avvicinati molto a Rosalinda in lacrime. La Mello invece è stata praticamente esclusa dal gruppo, e questa decisione sembra aver rotto definitivamente ogni tipo di rapporto creato nella casa durante i mesi scorsi.